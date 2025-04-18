Заметим, что во время совместного общения с прессой в Овальном кабинете Трамп с восторгом говорил о родном языке премьер-министра Италии, когда она обратилась на нем к журналистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказал Вэнс о Мелони

После встречи с американским лидером в четверг Мелони отправилась в Италию. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс также покинул Вашингтон после переговоров, ведь собирается провести Пасхальные праздники в Риме.

По прибытии в итальянскую столицу он пообедал с премьер-министром Италии и слушал, как она выступила на итальянском языке. По данным издания, Мелони назвала переговоры в Вашингтоне "фантастическими" и заявила, что сейчас между Италией и США "привилегированные отношения".

Американский политик отреагировал на ее слова и выразил надежду, что она сказала именно это.

Премьер-министр Мелони, я очень рад видеть вас снова, и я надеюсь, что это именно то, что вы сказали. Конечно, она могла бы назвать меня болваном, и я бы не знал, но это было бы самым красивым языком, который только можно себе представить, так что я бы даже не обиделся,

– в шутку сказал Вэнс.

Отметим, что во время того, как Мелони на итальянском языке опровергла слова Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в российском вторжении, американский лидер лишь восторженно проговорил: "Это было так прекрасно! Что ты сказала?".

Заметим, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они не предотвратили войну в Украине. Однако во время своей пресс-конференции с Мелони он заявил, что вины украинского лидера в этом нет, но он якобы "не действовал хорошо".