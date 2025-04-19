Несмотря на то, что СМИ обнародовали официальные фотографии с их встречи, в сети вирусятся именно скриншоты с видео, которое сняли во время встречи двух политиков, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Германии оштрафовали мужчину за то, что он обнял Шольца

Мэлони на встрече с Трампом

Выражения лица Мелони во время встречи с лидером США стали вирусными в сети. Так, в соцсетях шутят над разнообразным спектром эмоций итальянского премьера в этот момент.

Видео и сами скриншоты со встречи политиков с выражениями лица Мелони заполонили интернет. На них Мелони запечатлена в моменты, когда она держалась за переносицу и лоб, а также, когда она опустила голову.



Мелони на встрече с Трампом / Скриншоты с видео

Кроме этого, на самом видео видно, как премьер-министр Италии закатывала глаза, качала головой и вообще не скрывала своих эмоций.

Смотрите также Уверены, что это новый мем: в соцсетях завирусилась реакция Харрис во время выступления Трампа

Напомним, Трамп начал внедрять в жизнь жесткую таможенную политику США и был настолько "мощным" в своих намерениях, что наложил пошлины даже на необитаемые острова, где живут только пингвины и тюлени.

Соцсети не оставили этот факт без внимания, поэтому сразу создали немало мемов.