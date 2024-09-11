Мимика Харрис на слова Трампа поразила пользователей сети. Они убеждены, что родился еще один новый мем.

Смотрите также В США состоялись дебаты Харрис и Трампа: что они говорили об Украине

Реакция Харрис на слова Трампа завирусилась в сети

В Филадельфии завершились дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Так, оппоненты в течение 90 минут отвечали на вопросы журналистов.

Во время одного из выступлений Трампа пользователи сети обратили внимание на мимику самой Харрис. То, какой вид имела она в тот момент сразу пришлось по душе пользователям сети. Так, реакция кандидатки на пост президента США быстро стала "вирусной" в соцсетях.

Пользователи сети уверены, что родился новый мем. Они предлагают присылать видео с выражением лица Харрис тем, кто врет.

Реакция Харрис на выступление Трампа: смотрите видео

Так, в сети уже появляются публикации с выражением лица Харрис во время выступления Трампа. Они сопровождаются довольно интересными подписями: "если я пришлю тебе это, это значит, что ты звучишь безумно", "когда я присылаю тебе это, я знаю, что точно врешь".



Реакция Харрис на слова Трампа во время дебатов / Скриншот



Реакция Харрис завирусилась в сети / Скриншот



Пользователи сети считают, что реакция Харрис во время дебатов, это новый мем / Скриншот