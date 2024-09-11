Камала Харрис и Дональд Трамп обозначили свои взгляды по ряду важных вопросов.
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Трамп в свою очередь отметил, что если бы он был президентом, то сейчас "Путин сидел бы в Москве, не потерял 300 тысяч своих людей, и был бы значительно радостнее".
Также он назвал Харрис "худшей переговорщицей", ведь, мол, сразу после ее встречи с Зеленским началось вторжение.
Если бы Трамп был президентом, то Путин сидел бы в Киеве, – Харрис
Харрис отметила, что если бы президентом был Трамп, когда Россия напала на Украину, то сейчас бы Путин уже сидел бы в Киеве и планировал агрессию против других стран Европы.
Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед,
– сказала Харрис.
Она также выразила уверенность, что если бы Трамп стал президентом, он просто отмахнулся от этой войны и от поддержки Украины.
Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран помощи Украине. Благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, "джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит,
– напомнила Харрис.
Харрис отреагировала на план Трампа о конце войны за 24 часа
Камала Харрис прокомментировала план Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.
Харрис ответила, что "причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, в том, что он просто сдастся".
Харрис обвинила Трампа в "дружбе" с Путиным
Камала Харрис в свою очередь вспомнила, что когда Путин напал на Украину, Трамп сказал, что это было “блестяще”.
Известно, что он обменивался любовными письмами с Ким Чен Ыном, и точно известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы (Трамп - 24 Канал) снова стали президентом,
– обратилась демократка к республиканцу.
Она отметила, что диктаторы могут манипулировать Трампом с помощью лести и услуг.
"Нам нужен президент, который не является последовательно слабым и не ошибается в вопросах нацбезопасности", – подчеркнула Харрис.
Трамп заявил, что знает, как завершить войну в Украине
Трамп сказал, что хорошо знает Зеленского и Путина. Мол, с обоими у него хорошие отношения. И российский диктатор, и президент Украины якобы его уважают, а Байдена – нет.
Я решу этот вопрос (окончание войны - 24 Канал) еще до того, как стану президентом. Я поговорю с одним президентом, со вторым - все решится,
– подчеркнул политик.
Он подчеркнул, что Байден не умеет общаться с Путиным, а также заявил об угрозе начала Третьей мировой войны.
Трамп сказал, что хочет ли победы Украины в войне
Журналист спросил Дональда Трампа, в национальных интересах США победа Украины. Политик уклонился от прямого ответа.
Он заявил, что, мол, завершение войны в интересах США.