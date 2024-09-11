06:38, 11 сентября

Харрис отметила, что если бы президентом был Трамп, когда Россия напала на Украину, то сейчас бы Путин уже сидел бы в Киеве и планировал агрессию против других стран Европы.

Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед,

– сказала Харрис.

Она также выразила уверенность, что если бы Трамп стал президентом, он просто отмахнулся от этой войны и от поддержки Украины.

Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран помощи Украине. Благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, "джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит,

– напомнила Харрис.