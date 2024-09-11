Камала Гарріс і Дональд Трамп окреслили свої погляди з низки важливих питань.
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Трамп своєю чергою зазначив, що якби він був президентом, то зараз "Путін сидів би у Москві, не втратив 300 тисяч своїх людей, і був би значно радісніший".
Також він назвав Гарріс "найгіршою перемовницею", адже, мовляв, одразу після її зустрічі із Зеленським почалося вторгнення.
Якби Трамп був президентом, то Путін сидів би у Києві, – Гарріс
Гарріс зазначила, що якби президентом був Трамп, коли Росія напала на Україну, то зараз би Путін вже сидів би у Києві і планував агресію проти інших країн Європи.
Тож усі наші соратники раді, що він не президент. Путін, його друг, уже з'їв би його на обід,
– сказала Гарріс.
Вона також висловила впевненість, що якби Трамп став президентом, він просто відмаїнувся від цієї війни і від підтримки України.
Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні. Завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, "джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна стоїть,
– нагадала Гарріс.
Гарріс відреагувала на план Трампа про кінець війни за 24 години
Камала Гарріс прокоментувала план Трампа завершити війну в Україні за 24 години.
Гарріс відповіла, що "причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, в тому, що він просто здасться".
Гарріс звинуватила Трампа у "дружбі" з Путіним
Камала Гарріс своєю чергою пригадала, що коли Путін напав на Україну, Трамп сказав, що це було “блискуче”.
Відомо, що він обмінювався любовними листами з Кім Чен Ином, і точно відомо, що ці диктатори і автократи вболівають за те, щоб ви (Трамп — 24 Канал) знову стали президентом,
– звернулася демократка до республіканця.
Вона зазначила, що диктатори можуть маніпулювати Трампом за допомогою лестощів і послуг.
"Нам потрібен президент, який не є послідовно слабким і не помиляється в питаннях нацбезпеки", – наголосила Гарріс.
Трамп заявив, що знає, як завершити війну в Україні
Трамп сказав, що добре знає Зеленського і Путіна. Мовляв, з обома в нього хороші стосунки. І російський диктатор, і президент України нібито його поважають, а Байдена – ні.
Я вирішу це питання (закінчення війни — 24 Канал) ще до того, як стану президентом. Я поговорю з одним президентом, з другим — все вирішиться,
– наголосив політик.
Він підкреслив, що Байден не вміє спілкуватися з Путіним, а також заявив про загрозу початку Третьої світової війни.
Трамп сказав, що чи хоче перемоги України у війні
Журналіст спитав Дональда Трампа, чи в національних інтересах США перемога України. Політик ухилився від прямої відповіді.
Він заявив, що, мовляв, завершення війни в інтересах США.