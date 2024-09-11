06:38, 11 вересня

Гарріс зазначила, що якби президентом був Трамп, коли Росія напала на Україну, то зараз би Путін вже сидів би у Києві і планував агресію проти інших країн Європи.

Тож усі наші соратники раді, що він не президент. Путін, його друг, уже з'їв би його на обід,

– сказала Гарріс.

Вона також висловила впевненість, що якби Трамп став президентом, він просто відмаїнувся від цієї війни і від підтримки України.

Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні. Завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, "джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна стоїть,

– нагадала Гарріс.