Дебаты всегда играют ключевую роль во время выборов в США, они станут решающим фактором для результата президентской гонки. Важные факты о предстоящих дебатах между американскими политиками и исторические детали – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Шансы на победу Трампа и Харрис фактически сравнялись на последнем этапе гонки, – NYT

Как будут проводиться предстоящие дебаты Трампа и Харрис

На первых дебатах этого года, состоявшихся 27 июня, Джо Байден покинул предвыборную гонку. Тогда действующий президент выглядел неуверенно, что повлекло усиление давления со стороны руководства Демократической партии. В результате Байден решил отказаться от участия в выборах, поддержав своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата.

Интересно. Официальные лица Белого дома считают, что в провальных дебатах виновата простуда президента. Байден не упомянул о своей болезни во время выступления.

Согласно опросам, рейтинги обоих кандидатов в важных штатах достигли равенства – иногда Камала Харрис может опережать Трампа.

Новая кандидатка от демократов активно участвует в митингах с момента своего выдвижения, но до сих пор не участвовала в живых дискуссиях. Кроме того, Харрис дала лишь одно интервью для американских СМИ. Поэтому дебаты станут для нее серьезным испытанием, а для Трампа – последним шансом изменить ситуацию в свою пользу.

По каким правилам пройдут дебаты

Дебаты состоятся в Филадельфии, штат Пенсильвания. Правила останутся такими же, как во время дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в июне текущего года. Трамп и Харрис будут за трибунами в течение всего времени дебатов – 90 минут. Каждый кандидат получит ручку, блокнот и бутылку воды. Использование любых реквизитов и заранее подготовленных заметок будет запрещено.

Члены предвыборных команд не смогут общаться с кандидатами в течение всего мероприятия, включая рекламные паузы. Вопросы от аудитории заданы не будут. Вступительные слова также не предусмотрены.

Что известно о подготовке Трампа к дебатам

Члены команды Трампа отмечают, что основным способом подготовки экс-президента к дебатам являются встречи с избирателями и ответы на вопросы журналистов. В то же время команда Трампа отмечает дебатах, особенно в контексте противостояния с Камалой Харрис.

В последние недели в предвыборной команде Трампа пришли к выводу, что никакие действия, которые были осуществлены до дебатов, не смогут существенно повлиять на рейтинги Харриса. Поскольку они сомневаются, что послание республиканца достигнет избирателей, советникам Трампа остается надеяться, что их кандидат сможет вдохновить публику своим выступлением.

Важно. Ранее американские СМИ обнародовали возможные детали плана Дональда Трампа по войне в Украине. Согласно плану, США продолжат помогать Украине, если Киев согласится на переговоры с Москвой, при этом позволив Украине настаивать на возвращении всех территорий. В случае подписания мирного соглашения, которое примет Украина, США могут отменить санкции против России.

Советники Трампа считают, что отключение микрофонов может пойти на пользу, считая, что это ограничивает Харрис в возможности комментировать факты, которые озвучивает Трамп, в реальном времени. Следует отметить, что Трампа часто ловят на манипуляциях с фактами и даже на лжи.

Кроме того, отключение микрофонов лишает Харрис шансов шутить над Трампом – прием, который она активно использовала в дебатах 2019 и 2020 годов.

Что известно о подготовке Харрис к дебатам

В команде Харрис понимают, что их соперник Трамп – серьезный конкурент. Кроме того, следует отметить, что они ранее никогда не пересекались в прямом противостоянии.

Камала Харрис последние месяцы активно готовилась к дебатам. Ее команда отмечает, что во время перерывов между митингами кандидат изучила много книг и информационных материалов. Завершающий этап подготовки начался 5 сентября, когда Харрис приостановила свои предвыборные поездки и сосредоточилась на тренировках с командой перед дебатами в Пенсильвании, где они и будут проходить.

Самые яркие моменты дебатов в США

Вот некоторые памятные моменты из истории президентских дебатов в США – от внешнего вида кандидатов до ошибок, до спланированных нападений и безоговорочных ответов.

1960 год – Первые дебаты в истории США

Первые и, возможно, до сих пор самые известные телевизионные президентские дебаты США, в которых телегеничный демократ Джон Ф. Кеннеди столкнулся с вице-президентом-республиканцем Ричардом Никсоном, создав определяющие моменты как для президентских дебатов, так и для самого телевидения.

Никсон выздоравливал после болезни, но отказался от макияжа. Говорят, что телезрители признали Кеннеди победителем, тогда как радиослушатели отдали Никсону или назвали ничью. Кеннеди выиграл выборы с незначительным количеством результатов. Через три года его убили.

Ричард Никсон и Джон Ф. Кеннеди дискутируют друг с другом в 1960 году / Pictorial Parade

1976 год – Критическая ошибка Форда

Президент-республиканец Джеральд Форд, сменивший Никсона после Уотергейтского скандала, пытался ликвидировать разрыв с демократом Джимми Картером, но потом заметил: "Нет советского доминирования в Восточной Европе, и никогда не будет под администрацией Форда".

В контексте холодной войны это было расценено как критическая ошибка, и Картер выиграл выборы.

Джеральд Форд и Джимми Картер во время первых дебатов 23 сентября 1976 года /Дэвид Хьюм Кеннерли

1980 год – Дебаты с наибольшим количеством зрителей

Картер обвинил республиканца Рональда Рейгана в планах сократить финансирование медицинского обслуживания пожилых людей. Рейган, который жаловался на то, что Картер неправильно излагает его позицию по многим вопросам, сказал со смехом: "Вот опять".

Публика взорвалась. Дуэль собрала 80,6 миллионов зрителей, что является самым большим показателем за всю историю президентских дебатов на то время.

Дебаты Джимми Картера и Рональда Рейгана в Кливленде в 1980 году / AP

1984 год – Второе избрание Рейгана

73-летний Рейган, который в то время был самым старым президентом в истории США, во время вторых дебатов с 56-летним кандидатом от Демократической партии Уолтером Мондейлом поднял вопрос о своем возрасте такими словами: "Я хочу, чтобы вы знали, что я не буду делать возраст проблемой этой кампании. Я не собираюсь использовать в политических целях молодость и неопытность моего соперника".

Рейган был переизбран.

Дебаты Рональда Рейгана и Уолтера Мондейла в Канзас-Сити, Миссури, 1984 год / AP

1988 год – Безэмоциональное выступление Дукакиса

Демократа Майкла Дукакиса, выступающего против вице-президента-республиканца Джорджа Буша-старшего, спросили, поддержит ли он смертную казнь для тех, кто изнасиловал и убил его жену. "Нет, Бернард", – ответил губернатор Массачусетса.

И я думаю, вы знаете, что я всю свою жизнь выступал против смертной казни,

– сказал он.

Его критиковали как холодного и безэмоционального, и он проиграл выборы.

Джордж Буш-старший и Майкл Дукакис дискутируют в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина, в 1988 году / архив Bettmann

1988 год – Неудачная реплика Куэйла

В вице-президентских дебатах напарник Буша Дэн Куэйл сравнил себя с Джоном Кеннеди. Сенатор-демократ Ллойд Бентсен ответил: "Сенатор, я служил с Джеком Кеннеди. Я знал Джека Кеннеди. Джек Кеннеди был моим другом. Сенатор, вы не Джек Кеннеди".

Вероятно, это самая известная реплика, которая когда-либо произносилась во время дебатов на посту вице-президента, и с тех пор ее часто пародировали.

Ллойд Бентсен жмет руку Дэну Куэйлу перед началом их вице-президентских дебатов в Омахе, штат Небраска, в 1988 году / AP

1992 год – Неуместный жест Буш-старшего

В трехсторонней борьбе с демократом Биллом Клинтоном и бизнесменом Россом Перо президент Джордж Буш-старший совершил роковую ошибку, посмотрев на часы.

Это производило впечатление горделивого, отстраненного действующего президента, который не хотел быть там и воспринимал слишком многое как должное. Позже Буш признался, что думал: "Еще только 10 минут этого дерьма". Он проиграл Клинтону.

Джордж Буш-старший смотрит на часы во время дебатов в президентской кампании 1992 года с Россом Перо и Биллом Клинтоном / AP

2000 год – Агрессивное поведение Гора

Вице-президент от Демократической партии Эл Гор лидировал в опросах, но громко вздохнул, когда выступил его соперник, республиканец Джордж Буш.

Также его раскритиковали за вторжение в личное пространство Буша, когда Буш шел вперед, а Гор поднялся и двинулся к своему сопернику, будто ожидая драки. Буш уволил его, кивнув, и выиграл результативные выборы, которые вызвали серьезные споры.

Джордж Буш и Эл Гор во время дебатов в Сент-Луисе, Миссури, 2000 год / Reuters

2012 год – Выражение Ромни о женщинах

Многие считали, что президент Барак Обама "позвонил" в свое первое неудачное выступление на дебатах против республиканца Митта Ромни, который выступил выше ожиданий. Но во время вторых дебатов Ромни, отвечая на вопрос о гендерном равенстве в оплате труда, сказал, что у него есть "полные переплеты женщин" как кандидатов на должности в кабинете.

Эта фраза стала мемом в социальных сетях, и Ромни проиграл.

Митт Ромни и Барак Обама дебатируют друг с другом в Денвере, штат Колорадо, в 2012 году / AP

2016 год – Яркое выступление Трампа

В отсутствие действующего президента республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон дискутировали соответственно как аутсайдер и опытный государственный служащий. В, пожалуй, наиболее длительном звуковом фрагменте Клинтон поразила неуплату Трампом налога на прибыль в нескольких налоговых декларациях, которые в то время были публичными.

"Это делает меня умным", – ответил Трамп.

Он также назвал людей, которые приезжают в США, "плохими людьми", неправильно произнося это слово.

Дональд Трамп слушает, как Хиллари Клинтон отвечает на вопросы аудитории во время президентских дебатов в ратуше в Сент-Луисе, штат Миссури, в 2016 году / Reuters

2020 год – Коронавирус Трампа

Трамп обсуждал Джо Байдена в характерной для него агрессивной манере, изобилуя перерывами. В какой-то момент раздраженный Байден умолял: "Ты заткнешься, человек?".

Эта памятная строчка прозвучала, когда на график дебатов повлиял новый вирус, Covid-19, который распространялся по стране. Трамп дал положительный результат теста на вирус, что привело к отмене вторых дебатов.

Бывший руководитель его штаба утверждал, что Трамп получил положительный тест перед первыми дебатами, но не разглашал это, утверждение, которое Трамп назвал "фейковыми новостями". Байден выиграл выборы.

Дональд Трамп и Джо Байден встречаются в Кливленде, штат Огайо, в 2020 году / AP

Напомним, что ранее Трамп заявил, что завершит войну в Украине еще до конца 2024 года в случае победы на выборах. На этот раз политик раскрыл, в чем заключается его план.