Дональд Трамп сказал, что может закончить войну в Украине еще до официального вступления в должность, если ему удастся выиграть выборы. То есть он считает, что может закончить войну до конца 2024 года.

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Как Трамп планирует это сделать

По его словам, он сможет закончить войну в Украине еще до официального вступления в должность. Инаугурация должна была бы состояться 20 января 2025 года. Трамп уверен, что он может закончить "ужасную – ужасную" войну.

Политик также раскрыл свой план завершения войны. он заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность.

Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов,

– подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о способности быстро обеспечить мир в случае возвращения на пост президента.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что может закончить войну в Украине за 24 часа.