Дональд Трамп сказав, що може закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду, якщо йому вдасться виграти вибори. Тобто він вважає, що може закінчити війну до кінця 2024 року.

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Як Трамп планує це зробити

За його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду. Інавгурація мала б відбутись 20 січня 2025 року. Трамп впевнений, що він може закінчити "жахливу – жахливу" війну.

Політик також розкрив свій план завершення війни. він полягає у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів,

– підкреслив Трамп.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години.