Американський політик, член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Трамп виступає за захист долара, як міжнародної валюти. Кандидат у президенти США уважає, що санкції не завжди працюють, адже на прикладі Росії вони начебто не надто ефективні, бо Владімір Путін шукає інших союзників для втілення своїх задумів.

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Висловлювання Трампа

На думку Бориса Пінкуса, лідер республіканської партії не договорює про справжні свої наміри.

Він за мир, але на основі потужної військової сили. Трамп об'єднує військові та економічні важелі впливу, адже ніколи не пожертвує навіть клаптиком української землі,

– сказав політик.

На його думку, Дональд Трамп не говоритиме про це публічно, допоки не буде переконаний у своїй перемозі на виборах у США. За словами Пінкуса, понад 15 мільйонів американців ще не прийняли рішення за кого голосувати.

Для цих виборців на першому місці не Україна і не Ізраїль, а внутрішні проблеми, зокрема інфляція, нелегальні мігранти, злочинність. Тому він (Трамп – 24 Канал) боїться сказати, що воюватиме,

– висловився він.

Політик додав, якби у кандидата від республіканської партії й були наміри змусити Україну до невигідного перемир'я, то у США цього не дозволили б. Він пояснив, що мовиться про двопартійну систему, адже Трамп не міг би самостійно приймати такі рішення.