Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатах Америки готуються до дебатів. Кожен з кандидатів хоче здобути максимальну підтримку у виборців, однак Росія різними способами намагається втрутитись.

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Нова тактика Росії

Ігор Рейтерович зазначив, що Кремль уже не повторює свої помилки, які були характерні під час попередніх виборчих кампаній у США. Тоді там напряму намагались втручатись, однак зараз діють хитріше.

Через так званих американських експертів Росія намагається підтримувати різноманітні теми, які б створювали атмосферу хаосу в американському суспільстві. Москва прагне будь-якого напруження і не важливо, чи це на користь Дональду Трампу, чи Камалі Гарріс,

– сказав він.

Реакція Гарріс та Трампа

Політолог висловив сподівання, що жоден із кандидатів у президенти США не реагуватиме на слова Путіна щодо підтримки Гарріс.

Такими діями вони б дозволили йому впливати на американські вибори. Але я боюсь, що Трамп може використати такі заяви Путіна. Це погано, адже Росію не влаштовує жоден із кандидатів,

– припустив Рейтерович.

На його думку, неоднозначність Трампа та Гарріс змушує Путіна робити різноманітні провокативні заяви із надією, що одна з них вплине на результати виборів, протистояння Росії та підтримку України.

До теми. США 4 вересня розширили санкції проти Росії, до списку додали пропагандистів та хакерів. Санкції торкнулись десяти фізичних і двох юридичних осіб, зокрема головну редакторку RT Маргаріту Симоньян та хакерське угруповання RaHDit. США звинуватили Росію в спробах вплинути на вибори 2024 року через контрольовані Кремлем ЗМІ та дезінформацію, зокрема використовуючи штучний інтелект.