21 липня Джо Байден оголосив, що виходить з президентської кампанії, а також закликав підтримати як кандидата свою віцепрезидентку Камалу Гарріс. Вона вже заявила, що готова.

Її кандидатуру підтримали також більшість впливових демократів та всі лідери партії на рівні штатів, а найголовніше – спонсори (на відміну від інших кандидатів, вона має право використовувати кошти, які зібрали для кампанії Байдена).

Гарріс вже встановила рекорд після оголошення Байдена про вихід з перегонів. Камала зібрала майже 47 мільйонів доларів пожертв.

Попри це, такі впливові демократи, як Ненсі Пелосі та Барак Обама, наразі не підтримали публічно Камалу і, схоже, виступають за відкриті праймеріз на серпневому Конвенті демократів у Чикаго. Все це обіцяє буквально вогняні наступні 100 днів й в епіцентрі уваги перебуватиме саме Гарріс – як головна фаворитка від демократів. Детально про неї та її політику читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Індійське походження та дитинство в Канаді: біографія Камали Гарріс

Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, штат Каліфорнія. ЇЇ батьки – мігранти. Мати родом з Індії. Ш'ямала Гопалан Гарріс походить з давнього брамінського роду (вища каста в Індії), її дідусь після здобуття країною незалежності посідав високі дипломатичні посади.

До Каліфорнії вона приїхала робити наукову кар’єру. Батько Камали родом з Ямайки. Дональд Гарріс був професором економіки в престижному каліфорнійському університеті Берклі.

Власне, там батько і матір Камали й познайомились. Шлюб після семи років розпався – батько залишився викладати в іншому місцевому елітному виші – Стенфорді (він перший в історії цього університету темношкірий професор), а мати з Камалою та її молодшою сестрою Майєю переїхали до Канади.



Камала Гарріс у дитинстві / фото Los Angeles Times

Камала закінчила школу в Монреалі (життя у франкофонному місті лишило в спадок відмінне знання французької) і продовжила освіту у Говардському університеті в Вашингтоні (округ Колумбія). Цей виш відомий як "чорний університет", тобто був створений для навчання переважно темношкірих студентів. Попри скасування сегрегації в США, в країні досі залишається такий розподіл.

Гарріс також розповідала, що коли після розлучення батьків вони з сестрою відвідували батька у вихідні в каліфорнійському Пало-Альто, тамтешні білі сім'ї забороняли своїм дітям гратися з дівчатками, адже вони були "кольоровими".

У Говарді Гарріс отримала диплом бакалавра з політології та економіки. Подальше навчання Камала продовжила в Каліфорнії – в юридичному коледжі Гастінгса при престижному Каліфорнійському університеті 1989 року вона здобула звання докторки юридичних наук.

Робота в офісі окружного прокурора і старт політичної кар'єри

Після здобуття вищої освіти Гарріс розпочала роботу за спеціальністю в офісі окружного прокурора округу Аламеда. Її спеціалізацією стали справи про сексуальне насильство над дітьми, торгівлю людьми та незаконний обіг зброї.

Постійна та успішна участь у гучних процесах зробили Гарріс зіркою на рівні штату. У 1998 році Гарріс переїздить до Сан-Франциско, купує кондомініум в районі СоМа за 300 000 доларів (у 2021 році продасть його вже за 860 тисяч) та починає новий етап у житті.

Молода професіоналка привернула увагу легендарного Джеррі Брауна, колишнього і майбутнього губернатора Каліфорнії, а на момент президентства Джорджа Буша-старшого – керівника відділення демократів у штаті. Той побачив у Гарріс політичні перспективи та допоміг у старті політичної кар’єри.

У 2003 році Гарріс виграла вибори окружного прокурора Сан-Франциско й пропрацювала на цій посаді два терміни. Гарріс показала себе ефективною чиновницею – за час її роботи у Сан-Франциско різко зросла частка успішних обвинувачень щодо тяжких злочинів, а офіс прокурора перестав вимагати тюремного ув'язнення для обвинувачених у зберіганні марихуани.

У 2010 році Гарріс вирішує масштабувати свій успіх в Сан-Франциско на всю Каліфорнію та починає кампанію за пост Генерального прокурору штату. Ця кампанія була частиною більших змагань за пост губернатора штату після того, як це крісло залишив харизматичний республіканець і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер.

На виборах-2010 Гарріс йшла в парі з уже згаданим Джеррі Брауном. Той балотувався як чинний генеральний прокурор штату. Свою кампанію Гарріс успішно виграє та в січні 2011 року стане першою жінкою-генпрокурором штату Каліфорнія, а також першою темношкірою політикинею на цій посаді.

Ба більше, згодом Камала Гарріс також переобереться на другий термін, а одним зі спонсорів її кампанії був ніхто інший як Дональд Трамп. У 2011 році Трамп, який тоді був "незалежним виборцем" (а до того з 2001 по 2009 рік був демократом), задонатить кампанії з переобрання Гарріс 5 000 доларів.



Чек від Дональда Трампа

Генеральна прокурорка Гарріс показала себе як ефективна борчиня з організованою злочинністю та секс-торгівлею. Вона була куратором операції з вилучення нелегальної зброї у штаті, розслідувала зловживання корпорацій.

Зокрема, вела справи проти фармацевтичних і нафтових компаній. Як наслідок такі потужні корпорації, як Johnson&Johnson, Walmart чи eBay, змушені були сплатити мільйони доларів за викриті порушення.



Камала Гарріс / фото Getty

Водночас до дій Камали стали виникати питання не лише в представників корпоративного світу, але й у простих мешканців Каліфорнії. Вона почала обмежувати кількість звільнених достроково, потрапила в декілька гучних скандалів, коли її офіс намагався зам’яти свавілля поліції в окрузі Орандж тощо.

Пояснення таких дій прийшло, коли стало ясно, що Гарріс планує масштабувати свою політичну кар’єру, а для цього їй й надалі потрібна підтримка свого патрона – Брауна.

Обрання до Сенату і критика Трампа

У 2016 році Браун допоміг своїй протеже стати сенаторкою від Каліфорнії, також Браун домігся, щоб Гарріс підтримали президент Обама та віцепрезидент Байден. Коли Барбара Боксер вирішила більше не балотуватися до Сенату, на вакантну посаду претендували 34 номінанти. Гарріс була в їх числі, у фіналі праймеріз вона перемогла Лоретту Санчес і стала першою в історії темношкірою жінкою-сенаторкою.

У верхній палаті американського парламенту Гарріс одразу проявила себе доволі гучно. Вона стала активно критикувати прибічників президента Трампа. Одним із основних звинувачень була співпраця трампістів з Росією та її втручання у вибори президента США. Так, Гарріс влаштувала фахову обструкцію Генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу. Його фраза про Гарріс "сенатор змушує його нервувати" стала мемом.

"Допит" Марка Цукерберга: дивіться відео

Зоряний час Камали припав на слухання щодо призначення до Верховного суду Бретта Кавано. Гарріс влаштувала йому справжній допит, який, здавалось, завершиться розгромом. А насправді завершився нічим – звинувачення Кавано в нібито сексуальних домаганнях, що були ще в минулому столітті, не були доведені.

Також Гарріс була серед ініціаторів процедури імпічмента Трампа через його тиск на президента України Зеленського, від якого Трамп намагався отримати компромат на Байдена та його сина Гантера.

Провал за номінацію та атаки на Байдена

Яскраві перформанси в Сенаті та на слуханнях зробили Камалу Гарріс справжньою зіркою Демократичної партії й фактично зняли питання щодо її участь у президентській кампанії 2020 року як кандидатки від демократів. Але тут і почалися справжні проблеми.

​​Гарріс вважалася потенційною лідеркою перегонів. Вона офіційно оголосила про свою кандидатуру на пост президента США 21 січня 2019 року. Через 24 години після цього оголошення вона зібрала стільки ж пожертвувань від прихильників, як Берні Сандерс у 2016 році.

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Але перспективна кандидатка фактично поховала сама себе. Її стратегія полягала в жорстких нападках на Байдена і, схоже, лише в них. На дебатах кандидатів від Демпартії, в червні 2019 року, вона продовжила свою тактику "допитів" і "війн компроматів". Але те, що добре спрацювало з республіканцями в Сенаті, призвело до провалу.

Гарріс вдалася до відвертого ейджизму та продемонструвала грубу неповагу до опонента, при тому, що Байден саме тоді був цілком у формі. Камала звинуватила Байдена в расизмі, а далі перейшла на особисте та зачепила персону старшого сина Байдена – Бо, який був колегою Гарріс і мав блискучі політичні перспективи, але помер від раку.



Джо Байден і Камала Гарріс / фото AP

На других дебатах в серпні 2019 року відбувся реванш. Байден та інша кандидатка Тулсі Габбард пройшлися по роботі Гарріс на посту генпрокурорки та витягли на світ її "брудну білизну". Камала не зуміла відповісти на прямі питання та почала плавати в "теорії". Виборці трактували це як фаховий провал, після цього рейтинги перспективної кандидатки стрімко пішли вниз і картковий будинок почав руйнуватися.

Також з'ясувалося, що в Камали немає надійних тилів. Їі штаб очолювала рідна сестра Майя (у 2016 році вона працювала в штабі Гілларі Клінтон). Цей політичний непотизм не приніс добра – Майя розсварилася із власними експертами, розкол у команді став надбанням преси, після чого потік пожертв скоротився і кампанія Гарріс фізично збанкрутувала.

Перша віцепрезидентка і героїня мемів

Камала Гарріс змушена була зняти свою кандидатуру наприкінці 2019-го (офіційна причина – відсутність пожертв), а 8 березня 2020 року вона офіційно підтримала Байдена (на з'їзді Демпартії у Детройті вони щиро обіймалися), пробачивши йому недостатню боротьбу проти сегрегації в часи її дитинства, а той пробачив їй минулі образи та 11 серпня 2020 року зробив їй пропозицію щодо посади віцепрезидентки.

Про перемогу Байдена та свою також Камала Гарріс дізналася 7 листопада 2020 року під час ранкової пробіжки. Вона зателефонувала обраному президента та голосно повідомила: "Ми зробили це, Джо".

Експерти назвали цей союз "шлюбом за розрахунком", і не помилились. Нині можна визнати, що вибір Гарріс командою Байдена був суто прагматичним та був зумовлений її расою, статтю та віком. І, можливо, хайпом.

Так чоловік Камали Гарріс привітав її з новою посадою

Так Камала Гарріс стала 49-ю віцепрезиденткою США та першою на цій посаді жінкою й представницею одночасно темношкірого та азійського ком'юніті.

Відео запальних танців від Камали Гарріс:

На Гарріс покладалися дуже великі надії, але варто визнати, що гарного віцепрезидента з Гарріс не вийшло.

Вона так боялася втратити рейтинги та нашкодити потенційному висуненню в 2024 році, що уникала будь-яких проблем, шойно ті з’являлися на горизонті.

Вона бадьоро почала – вважалося, що вона буде обличчям адміністрації у вирішення питання незаконної міграції до США, а також, як Байден в часи Обами, стане куратором американської міжнародної політики (в часи, коли Гарріс засідала в Сенаті, вона демонструвала небувала активність саме в питаннях зовнішньої політики).

Втім, вже під час перших криз змусили їх піти у тінь та перетворитися на класичного "весільного генерала", чия роль зводиться до виступів на пафосних заходах. Втім, Гарріс провалила навіть це – її безсмістовні та позбавлені сенсу промови стали мішенню для критиків з табору консерваторів, а сама Камала з колись прогресивної кандидатки з репутацією надії Демократичної партії перетворилася на мем.

Вона банально не могла сформулювати думку та відповісти на найпростіше питання, а лише повторювала завчені фрази – інколи багато разів поспіль. Її промови у стилі "у завтрішній день можуть дивитися не тільки лише всі" давно розлетілися на меми та стали класикою абсурду.

Експромт від Камали Гарріс – дивіться відео:

Що Камала Гарріс говорила про Україну та як ставиться до Зеленського

Камала Гарріс неодноразово говорила про Україну. Наводимо кілька її цитат:

Увага всього світу наразі прикута до сміливих українців. Вони борються, аби захистити не лише свої домівки й сімʼї, а й свої демократію, свободу, суверенітет та територіальну цілісність. І ми їх підтримуємо.

Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті. Американський народ надихається цією неймовірною стійкістю. І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Усім тим, хто вчинив ці злочини, і їхнім керівникам, що є співучасниками: ви за це відповісте.

Два роки тому у Мюнхені багато хто думав, що Київ впаде за лічені дні. Проте завдяки вправності й хоробрості народу України та підтримці коаліції з 50 країн, яку очолили Сполучені Штати, Київ залишається вільним і сильним. Україна досягла значних успіхів у боротьбі проти супротивника, який намагався підпорядкувати вашу націю в імперіалістичних цілях — супротивника, економіка якого в 10 разів більша за українську, чисельність населення якого більша втричі та військо якого колись вважалося другим найкращим у світі.

Ця війна залишається повним провалом (для російського диктатора Путіна – 24 Канал). Він закликає не до перемовин, а до капітуляції. Америка ж підтримує Україну – не в якості благодійності, а тому що це наш стратегічний інтерес.

Особисте життя Камали Гарріс

Каміла Гарріс вийшла заміж 22 серпня 2014 року за адвоката Дугласа Емхоффа. Він був судовим виконавцем з Брукліна і партнером юридичної фірми DLA Piper. У її чоловіка двоє дітей від колишньої дружини, спільних дітей у пари немає.

Згідно з даними Forbes, у сім'ї є три будинки (в Лос-Анджелесі, Вашингтоні й Сан-Франциско). Орієнтовна вартість цих активів: 5,8 мільйона доларів, а сукупні родинні статки складають приблизно 7 мільйонів.

Які перспективи у Гарріс і чи є шанси

Нині в Камали Гарріс є трохи більше ста днів, щоб переконати всіх, що це на так і вона може бути не лише тінню Байдена, а й цілком самодостатнім політиком. Як не дивно, такі шанси у Камали досі є.

Відповідно до соціології, її персона має перевагу в 3 з 7 "нейтральних" штатів, а це означає, що вона має потенціал нав’язати боротьбу Дональду Трампу.

Якщо ж Камала Гарріс таки отримає номінацію, на нас чекають просто вогняні дебати з Трампом. Той, хоч і заявив, що це буде легка перемога і "побити" Камалу Гарріс буде навіть простіше, ніж Байдена, але мусить змінювати стратегію, бо тепер "дідом" буде вже він.