Джо Байден признает, что его выступление во время президентских дебатов было не лучшим. Он объяснил это сменой часовых поясов после двух зарубежных поездок в начале июня.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Он прошел примерно 100 часовых поясов

Во время своего выступления в Маклине в штате Вирджиния Байден признал, что дебаты против бывшего президента Дональда Трампа, его конкурента от Республиканской партии, прошли не очень хорошо. Он объяснил, что "сделал глупость".

Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене,

– сказал действующий президент.

Он подчеркнул, что это – не оправдание, а объяснение.

В июне Байден действительно посетил Францию и Италию во время двух отдельных поездок в течение двух недель. После саммита Большой Семерки в Италии он ночью вылетел в США, чтобы принять участие в сборе средств в Лос-Анджелесе с бывшим президентом Бараком Обамой перед возвращением в Вашингтон на следующий день.

После этого он провел 6 дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к дебатам 27 июня.

Официальные лица Белого дома считают, что в провальных дебатах виновата простуда президента. Байден не упомянул о своей болезни во время выступления.