28 июня состоялись первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и его главного оппонента на выборах Дональда Трампа.

Дебаты-2024 состоялись нетрадиционно рано. Обычно они проходят осенью (напомним, что выборы состоятся 5 ноября). Это связано с тем, что праймериз в обеих партиях завершились досрочно и две политсилы давно определились с кандидатами. Демократов представляет 46-й президент, а республиканцев – 45-й.

24 Канал рассказывает о том, что говорили Байден и Трамп об Украине и мире и какие выводы из этого можно сделать нам.

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В отличие от предыдущих кампаний будет не три, а два этапа дебатов. Это также можно понять – дискутировать Байдену и Трампу на самом деле уже не о чем, они уже и так все сказали и нового ничего не скажут.

Более того, сейчас имеем ситуацию, когда одному кандидату вообще трудно говорить физически, а другого просто трудно слушать.



Дебаты Трампа и Байдена в заголовках американских СМИ / Скриншот

Конечно, это не распространяется на основной электорат кандидатов. Что бы ни говорил Трамп и как бы ни "выключался из реальности" Байден, они проголосуют за своих. Другое дело, что есть же еще так называемые независимые избиратели, то есть те, которые еще не определились.

Им 5 ноября придется сделать непростой выбор. И результаты дебатов на него могут не повлиять вообще. По крайней мере, так было в 2016 году, когда кандидат от демократов Хиллари Клинтон консенсусно победила республиканца Трампа, но в итоге проиграла ему, хоть и имела почти на 3 миллиона голосов больше.

На первых дебатах 28 июня, победил Трамп. По крайней мере, так считает большинство опрошенных на канале CNN (который традиционно симпатизирует демократам). При этом больших скандалов или каких-то грубых ошибок не было.

Нарезка основных моментов дебатов 28 июня 2024 года – смотрите видео:

Трамп традиционно для себя говорил просто, избегал конкретики, преувеличивал и врал.

Байден держал свою линию и не сбивался, был "в теме" и даже позволил себе назвать Трампа "лохом и бездарностью" (дословно – You're the sucker, you're the loser).

Но это на самом деле не прямое оскорбление, а цитата – именно так Трамп в 2018 году назвал американских военных и отказался посещать военное кладбище во Франции, где похоронены герои Второй мировой.

Также Байден довольно больно сделал Трампу, когда напомнил, что тот официально осужденный преступник, а также освежил некоторые детали дела Трампа (речь идет о скандале и последующих махинациях с выплатами порнозвезде). Трампу оставалось лишь объявить себя жертвой политических преследований.



Трамп и Байден во время дебатов / Фото AFP

Содержание полуторачасовых дебатов свелось к обмену обвинением и выяснением, кто же был худшим президентом США в истории (здесь надо признать, что Байден купился на провокацию Трампа и залез на его территорию, где правилом является забрасывание оппонента де**мом).

Если же отфильтровать оскорбления, то основным инструментарием оппонентов стали проблемы экономики, а вот внешняя политика отошла на второй план. Что логично, ведь соответствует запросам самих американцев. Трамп активно обвинял, в свою очередь Байден его упреки опровергал и неплохо "насыпал" своих, ведь Трамп оказался в невыгодной позиции "предшественника".

При этом администрация Байдена действительно может похвастаться своими экономическими успехами – рекордно низкой безработицей, удачным выходом из пандемии COVID-2019, новыми рабочими местами, обузданием инфляции и "социалкой".



Впрочем, простым американцам сложно разобраться с цифрами, процентами и прочими макроэкономическими показателями, им куда понятнее тезисы о росте цен на бензин и мясо, при этом причины – второстепенны.

Что об Украине говорили Трамп и Байден

Конечно же, украинцев больше всего интересует позиция кандидатов относительно войны. О ней они также говорили, но уделили этому вопросу не слишком много внимания.

Байден повторил основные и давно известные тезисы, а Трамп, не обремененный обязательствами, снова сказал, что не допустил бы войны, критиковал Байдена и Обаму, которые ее проспали. Заявил, что отверг бы ультиматумы Путина, а также повторил старую свою ложь о "200 миллиардах Украине", и сказал, что считает, что Украина не сможет победить.

Украина не выиграет эту войну. Они теряют очень много людей. И теряют красивые города с золотыми куполами. И это очень печально,

– Трамп делится своими мыслями относительно войны.

И если отрицание ультиматума Путина (признание аннексии Крыма и 4 областей Украины, внеблоковый статус и сокращение армии) – это хорошо, то слова о невозможности победить – категорически нет. Потенциально они могут указывать на желание Трампа (в случае его победы) "сбросить проблемный актив", то есть прекратить военную помощь Украине.

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Хорошая новость заключается в том, что сейчас у Трампа точно не существует четкого плана действий, есть только линия поведения. Она же может измениться, когда он получит больше информации и если Украина будет иметь успехи на поле боя в следующие полгода. Это сложный сценарий, но к нему нужно быть готовыми.

Я никогда в жизни не слышал столько бреда... дальше будет Польша, Беларусь, страны НАТО... Он не понимает, о чем он говорит,

– Джо Байден комментирует заявления Трампа о выводе американских войск с Афганистана и американской военной помощи Украине.

Тон ответа был правильным, но при чем здесь Беларусь и почему Польша отделена от стран НАТО? Ответ на этот вопрос возвращает нас к теме возраста кандидатов.



В США часто критикуют Байдена и Трампа из-за их почтенного возраста / Фото AFP

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По итогам дебатов можно уверенно признать, что главным преимуществом 78-летнего Трампа было то, что он был "живчиком". В то же время 81-летний Байден был слишком вялый – он очень тихо (его команда объяснила это простудой) и неразборчиво говорил, запинался, терял мысль и долго не мог свести воедино все то, что хотел сказать.

На его фоне Трамп, который избегал сложных вербальных конструкций, выглядел словно Зеленский на легендарных стадионных дебатах с Порошенко.

Трамп просто издевался над неразборчивой речью Байдена: смотрите видео

Главным выводом дебатов стало то, что Байден – совсем старый. Как бы он и его команда это не пытались скрыть – ничего не получилось, борьбу с возрастом проиграл даже Лука Модрич.

Не зря после завершения полуторачасовых дебатов снова активизировались разговоры о потенциальной замене Байдена на Мишель Обаму (об этом писали СМИ весной 2024 года) или популярного губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Что интересно, букмекеры по итогам дебатов (в которых он по понятным причинам не участвовал) повысили его шансы на победу на выборах президента США до 9%, при этом Байдену дали 21%, а Трампу – 59%. Еще три пункта получила уже упомянутая Мишель Обама.

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Конечно, котировки букмекеров – показатель такой себе, однако он фиксирует плохие новости для демократов, а инсайдеры говорят, что штаб демократов в панике. Еще бы, их кандидат стремительно сдает и необходимо применять кризисный менеджмент, а значит – быстро искать другие варианты.

Таким определенное время, похоже, считался переход власти к вице-президенту Камале Харрис после победы Байдена, но он был рассчитан на то, что Байден все же победит Трампа. Сейчас же полтора часа дебатов поставили этот тезис под сомнение.



Джо Байден и Камала Харрис / Фото AP

Могут ли Байдена заменить на другого кандидата

Процедура замены кандидата существует, но это на самом деле довольно сложное дело. Праймериз уже завершились и выборщики отдали свои голоса за Байдена. Теперь его должны официально объявить кандидатом на Конвенте демократов (национальном съезде), что пройдет 19 – 22 августа в Чикаго.

Замена возможна только в том случае, если фактический победитель добровольно откажется от номинации. Только в этом случае Конвент сможет избрать нового кандидата вместо него.

Обратите внимание! Такой прецедент был: на Конвенте 1952 года состоялась замена кандидата, но, отметим, что это было еще до введения современной системы праймериз. Тогда Конвент в итоге выдвинул в кандидаты губернатора штата Иллинойс Эдлая Стивенсона, хотя тот сначала заявлял, что не планирует выдвижение.



При этом выдвигаться должен был сенатор от Теннесси Эстес Кефовер. Эта замена демократов не спасла – Стивенсон на выборах 1952 года проиграл Дуайту Эйзенхауэру.

Таким образом, у демократов фактически есть только июль и начало августа на уговоры Байдена и для переговоров с условным Ньюсомом или Мишель Обамой (которая вообще заявила, что ее выборы не интересуют).



Мишель Обама и Гэвин Ньюсом / Фото коллаж из сети X

Сам по себе этот процесс уже будет репутационной катастрофой для демократов, ведь новичку придется буквально врываться в кампанию за 2,5 месяца до выборов.

С другой стороны, Трампа будут отвлекать суды, а 56-летний Ньюсом и без того был участником избирательных процессов (как член неформальной группы поддержки Байдена) и активно критиковал Трампа и Десантиса. К тому же социология подсказывает, что любой другой кандидат (кроме, видимо, непопулярной Харрис) легко победит Трампа. Так или иначе, в следующие недели Байдену и его команде нужно будет принять трудное решение.