28 июня состоялись первые дебаты действующего президента США Джо Байдена и его главного оппонента на выборах Дональда Трампа.
Дебаты-2024 состоялись нетрадиционно рано. Обычно они проходят осенью (напомним, что выборы состоятся 5 ноября). Это связано с тем, что праймериз в обеих партиях завершились досрочно и две политсилы давно определились с кандидатами. Демократов представляет 46-й президент, а республиканцев – 45-й.
24 Канал рассказывает о том, что говорили Байден и Трамп об Украине и мире и какие выводы из этого можно сделать нам.
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В отличие от предыдущих кампаний будет не три, а два этапа дебатов. Это также можно понять – дискутировать Байдену и Трампу на самом деле уже не о чем, они уже и так все сказали и нового ничего не скажут.
Более того, сейчас имеем ситуацию, когда одному кандидату вообще трудно говорить физически, а другого просто трудно слушать.
Дебаты Трампа и Байдена в заголовках американских СМИ / Скриншот
Конечно, это не распространяется на основной электорат кандидатов. Что бы ни говорил Трамп и как бы ни "выключался из реальности" Байден, они проголосуют за своих. Другое дело, что есть же еще так называемые независимые избиратели, то есть те, которые еще не определились.
Им 5 ноября придется сделать непростой выбор. И результаты дебатов на него могут не повлиять вообще. По крайней мере, так было в 2016 году, когда кандидат от демократов Хиллари Клинтон консенсусно победила республиканца Трампа, но в итоге проиграла ему, хоть и имела почти на 3 миллиона голосов больше.
На первых дебатах 28 июня, победил Трамп. По крайней мере, так считает большинство опрошенных на канале CNN (который традиционно симпатизирует демократам). При этом больших скандалов или каких-то грубых ошибок не было.
Нарезка основных моментов дебатов 28 июня 2024 года – смотрите видео:
- Трамп традиционно для себя говорил просто, избегал конкретики, преувеличивал и врал.
- Байден держал свою линию и не сбивался, был "в теме" и даже позволил себе назвать Трампа "лохом и бездарностью" (дословно – You're the sucker, you're the loser).
Также Байден довольно больно сделал Трампу, когда напомнил, что тот официально осужденный преступник, а также освежил некоторые детали дела Трампа (речь идет о скандале и последующих махинациях с выплатами порнозвезде). Трампу оставалось лишь объявить себя жертвой политических преследований.
Трамп и Байден во время дебатов / Фото AFP
Содержание полуторачасовых дебатов свелось к обмену обвинением и выяснением, кто же был худшим президентом США в истории (здесь надо признать, что Байден купился на провокацию Трампа и залез на его территорию, где правилом является забрасывание оппонента де**мом).
Если же отфильтровать оскорбления, то основным инструментарием оппонентов стали проблемы экономики, а вот внешняя политика отошла на второй план. Что логично, ведь соответствует запросам самих американцев. Трамп активно обвинял, в свою очередь Байден его упреки опровергал и неплохо "насыпал" своих, ведь Трамп оказался в невыгодной позиции "предшественника".
Что об Украине говорили Трамп и Байден
Конечно же, украинцев больше всего интересует позиция кандидатов относительно войны. О ней они также говорили, но уделили этому вопросу не слишком много внимания.
Байден повторил основные и давно известные тезисы, а Трамп, не обремененный обязательствами, снова сказал, что не допустил бы войны, критиковал Байдена и Обаму, которые ее проспали. Заявил, что отверг бы ультиматумы Путина, а также повторил старую свою ложь о "200 миллиардах Украине", и сказал, что считает, что Украина не сможет победить.
Украина не выиграет эту войну. Они теряют очень много людей. И теряют красивые города с золотыми куполами. И это очень печально,
– Трамп делится своими мыслями относительно войны.
И если отрицание ультиматума Путина (признание аннексии Крыма и 4 областей Украины, внеблоковый статус и сокращение армии) – это хорошо, то слова о невозможности победить – категорически нет. Потенциально они могут указывать на желание Трампа (в случае его победы) "сбросить проблемный актив", то есть прекратить военную помощь Украине.
Об этом подробнее читайте здесь Что не так с новым мирным планом Трампа и существует ли он вообще
Хорошая новость заключается в том, что сейчас у Трампа точно не существует четкого плана действий, есть только линия поведения. Она же может измениться, когда он получит больше информации и если Украина будет иметь успехи на поле боя в следующие полгода. Это сложный сценарий, но к нему нужно быть готовыми.
Я никогда в жизни не слышал столько бреда... дальше будет Польша, Беларусь, страны НАТО... Он не понимает, о чем он говорит,
– Джо Байден комментирует заявления Трампа о выводе американских войск с Афганистана и американской военной помощи Украине.
Тон ответа был правильным, но при чем здесь Беларусь и почему Польша отделена от стран НАТО? Ответ на этот вопрос возвращает нас к теме возраста кандидатов.
В США часто критикуют Байдена и Трампа из-за их почтенного возраста / Фото AFP
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По итогам дебатов можно уверенно признать, что главным преимуществом 78-летнего Трампа было то, что он был "живчиком". В то же время 81-летний Байден был слишком вялый – он очень тихо (его команда объяснила это простудой) и неразборчиво говорил, запинался, терял мысль и долго не мог свести воедино все то, что хотел сказать.
На его фоне Трамп, который избегал сложных вербальных конструкций, выглядел словно Зеленский на легендарных стадионных дебатах с Порошенко.
Трамп просто издевался над неразборчивой речью Байдена: смотрите видео
Главным выводом дебатов стало то, что Байден – совсем старый. Как бы он и его команда это не пытались скрыть – ничего не получилось, борьбу с возрастом проиграл даже Лука Модрич.
Не зря после завершения полуторачасовых дебатов снова активизировались разговоры о потенциальной замене Байдена на Мишель Обаму (об этом писали СМИ весной 2024 года) или популярного губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
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Конечно, котировки букмекеров – показатель такой себе, однако он фиксирует плохие новости для демократов, а инсайдеры говорят, что штаб демократов в панике. Еще бы, их кандидат стремительно сдает и необходимо применять кризисный менеджмент, а значит – быстро искать другие варианты.
Таким определенное время, похоже, считался переход власти к вице-президенту Камале Харрис после победы Байдена, но он был рассчитан на то, что Байден все же победит Трампа. Сейчас же полтора часа дебатов поставили этот тезис под сомнение.
Джо Байден и Камала Харрис / Фото AP
Могут ли Байдена заменить на другого кандидата
Процедура замены кандидата существует, но это на самом деле довольно сложное дело. Праймериз уже завершились и выборщики отдали свои голоса за Байдена. Теперь его должны официально объявить кандидатом на Конвенте демократов (национальном съезде), что пройдет 19 – 22 августа в Чикаго.
Замена возможна только в том случае, если фактический победитель добровольно откажется от номинации. Только в этом случае Конвент сможет избрать нового кандидата вместо него.
Таким образом, у демократов фактически есть только июль и начало августа на уговоры Байдена и для переговоров с условным Ньюсомом или Мишель Обамой (которая вообще заявила, что ее выборы не интересуют).
Мишель Обама и Гэвин Ньюсом / Фото коллаж из сети X
Сам по себе этот процесс уже будет репутационной катастрофой для демократов, ведь новичку придется буквально врываться в кампанию за 2,5 месяца до выборов.
С другой стороны, Трампа будут отвлекать суды, а 56-летний Ньюсом и без того был участником избирательных процессов (как член неформальной группы поддержки Байдена) и активно критиковал Трампа и Десантиса. К тому же социология подсказывает, что любой другой кандидат (кроме, видимо, непопулярной Харрис) легко победит Трампа. Так или иначе, в следующие недели Байдену и его команде нужно будет принять трудное решение.