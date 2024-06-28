Между тем, как Трамп убеждает, что обеспечит мир в Украине, если станет новым президентом США, Байден считает, что победа его оппонента приведет к Третьей мировой войне.

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Байден предупредил об опасности

По словам главы Соединенных Штатов, мир находится в шаге от начала Третьей мировой войны. Она, по мнению Байдена, начнется, в случае избрания Трампа президентом.

Если вы хотите Третью мировую войну, то позвольте ему (Трампу – 24 Канал) победить,

– заявил Байден.

Также есть еще одно условие, которое может привести к катастрофе. Американский лидер считает, что непоправимое произойдет, если Путину позволят захватить Киев.

Байден убежден, что получив успех в Украине, глава Кремля не остановится. Он стремится восстановить границы Советского Союза, а потому пойдет дальше – на другие страны Европы, членов НАТО.

Президент вспомнил о статье 5 устава Альянса , которая обязывает государства – члены защищать друг друга в случае нападения. Он подчеркнул , что "тогда у вас война".

Отметим, что в своей речи Трамп обвинил Байдена в начале полномасштабного вторжения. Мол, тот недостатком лидерства и выводом американских войск из Афганистана указал на уязвимость США и "развязал руки" Путину. В свою очередь Байден назвал высказывания соперника "ранее неслыханными глупостями".