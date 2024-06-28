Так, Дональд Трамп в очередной раз заверил, что в случае его победы он завершит войну еще до принятия присяги. В то же время Байден снова предупредил: если Путина не остановить в Украине, он пойдет на другие страны Европы.

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Условия Путина "неприемлемы", но Украина "не выиграет"

Выступление Трампа на тему вооруженного конфликта в Украине содержало несколько тезисов. Во-первых, он обвинил Байдена, что, мол, из-за нехватки лидерства у него, а также вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, он поощрил Путина к нападению на Украину. Трамп заявлял, что при другом президенте США полномасштабной войны не произошло бы.

Кроме того, политик обвинил нынешнюю администрацию Белого дома в больших расходах на Украину. По его словам, Байден дал Киеву 200 миллиардов долларов, или даже больше.

"Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он забирает с собой 60 миллиардов долларов", – подчеркнул Трамп. Он назвал украинского лидера "крупнейшим продавцом в мире". В то же время добавил, что не критикует его, но считает, что деньги, которые США тратят на войну, тратиться не должны.

Еще один аспект выступления Трампа касался так называемого "мирного предложения" Путина.

Напомним, что глава Кремля назвал свои условия для "мира". Среди них – отказ Киева от планов вступить в НАТО и полный вывод украинских войск из областей, которые Россия записала в свою конституцию. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Эти предложения Путина Трамп назвал неприемлемыми. В то же время отметил, что Украине никогда не выиграть войну.

Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена,

– сказал Трамп.

Экс-президент США обвинял преемника в том, что тот ничего не сделал, чтобы война закончилась.

Что сказал Байден

В свою очередь речь Байдена базировалась на мысли, что победа Украины – залог безопасности Европы. По мнению нынешнего президента США, Путин стремится восстановить Советский Союз. Если его не остановить, то нападению подвергнутся другие страны Европы – Польша, Беларусь, государства НАТО. Байден подчеркнул, что глава Кремля является военным преступником.