Европейские лидеры во время заседания саммита ЕС приняли решение относительно руководства ЕС на следующие пять лет. Дискуссии продолжались во время рабочего ужина, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Новые назначения

По результатам решения действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранит свою должность до 2029 года. Ее выдвигала правоцентрическая партия ЕНП, впрочем, за нее еще должен проголосовать Европарламент. Фон дер Ляйен останется на второй срок, если за нее проголосуют не менее 361 евродепутат.

Должность президента Евросовета получил экс-премьер Португалии Антониу Кошта, которого выдвинули социал-демократы. Сейчас он будет занимать должность в течение 2,5 лет с возможностью продления срока еще на 2,5 года. Он заменит Шарля Мишеля уже с 1 декабря этого года.

Главным дипломат Евросоюза, или же высокой представительницей ЕС по безопасности и внешней политики будет премьер Эстонии Кая Каллас от либералов. В истории Евросоюза впервые внешнюю дипломатическую службу возглавит представитель Восточной Европы.

Ранее 27 июня Украина и Евросоюз подписали соглашение по безопасности подписали соглашение по безопасности. Предварительный текст соглашения охватывал аспекты военной техники, кибербезопасности, антироссийских санкций и план действий в случае возможной агрессии.