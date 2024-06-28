Європейські лідери під час засідання саміту ЄС ухвалили рішення щодо керівництва ЄС на наступні п’ять років. Дискусії тривали під час робочої вечері, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Нові призначення

За результатами рішення чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збереже свою посаду до 2029 року. ЇЇ висувала правоцентрична партія ЄНП, втім, за неї ще має проголосувати Європарламент. Фон дер Ляєн залишиться на другий термін, якщо за неї проголосують щонайменше 361 євродепутат.

Посаду президента Євроради отримав експрем'єр Португалії Антоніу Кошта, якого висунули соціал-демократи. Наразі він обійматиме посаду упродовж 2,5 років з можливістю продовження терміну ще на 2,5 роки. Він замінить Шарля Мішеля вже з 1 грудня цього року.

Головним дипломат Євросоюзу, або ж високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики буде прем’єрка Естонії Кая Каллас від лібералів. В історії Євросоюзу вперше зовнішню дипломатичну службу очолить представник Східної Європи.

Раніше 27 червня Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду. Попередній текст угоди охоплював аспекти військової техніки, кібербезпеки, антиросійських санкцій та план дій у разі можливої агресії.