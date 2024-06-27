Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Україна і ЄС підписали безпекову угоду

Угоду підписав президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Брюсселя. З боку ЄС безпекову угоду з Україною підписали голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Попередній текст документа містив в собі 2 основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує 9 пунктів, зокрема:

підтримку у 50 мільярдів євро, закладені у бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility; гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; 5 мільярдів – на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених активів Росії.

Зазначимо, що перший розділ угоди сфокусований на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, військовій підготовці й оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо.

У другому розділі йдеться про "майбутнє України і її громадян у Євросоюзі", розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки Росії тощо.

Також окремим розділом в угоді окреслений план дій у разі ймовірної агресії в майбутньому. Зокрема, йдеться про термінові консультації, які мають відбутися впродовж доби.

Зауважимо, що раніше Зеленський повідомив, що у Брюсселі планується підписання одразу 3 безпекових угод, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

До слова, Україна підписала ще дві угоди про гарантії безпеки з двома країнами. Йдеться про Литву та Естонію.

Так, від України договір підписав Володимир Зеленський. Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.