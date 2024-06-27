Об этом президент Украины заявил в выступлении на открытии заседания саммита ЕС в Брюсселе, в котором он участвует, передает корреспондентка 24 Канала.

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Зеленский сказал, что будущее Беларуси в Евросоюзе

Украинский глава выразил благодарность партнерам из Европейского Союза за начало переговоров о вступлении Украины. Переговоры начались 25 июня в Люксембурге.

"Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время", – заявил президент.

Кроме того, Зеленский также поздравил Молдову, которая также получила согласие Евросоюза и начала вступительные переговоры. Президент подчеркнул, что каждая европейская нация, которая разделяет ценности ЕС, должна обязательно быть в европейской семье.

В частности, как отметил Зеленский, это справедливо для стран Балкан и Молдовы. В то же время глава государства высказался и о будущем белорусского народа в ЕС.

Я уверен, что будет аналогичное решение по Беларуси, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее,

– подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский также отметил, что когда-то Грузия начнет переговоры о вступлении с Европейским Союзом, объяснив, что "для этого придет время".

Ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал усилить санкции против Беларуси, ведь Лукашенко помогает Путину обходить торгово-экономические ограничения. В частности, Сикорский отметил, что санкции между Россией и Беларусью должны быть выровнены.

Кроме того, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит в Люксембурге ситуацию в Грузии и возможные санкции в связи с утверждением Тбилиси закона об "иноагентах".