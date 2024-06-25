Польша требует усилить санкции против Беларуси
Сикорский приветствовал решение Совета ЕС ввести 14-й пакет санкций против России. Впрочем, по его мнению, ограничения должны действовать и против Беларуси.
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Мы должны добиться выравнивания санкций между Россией и Беларусью, потому что, к сожалению, большая часть контрабанды, обход санкций, наложенных на Россию, осуществляется через Беларусь,
– сказал Сикорский.
Министр добавил, что со стороны Беларуси Польша фиксирует гибридную атаку на свою границу и на грузовые переходы. Также Сикорский напомнил, что белорусские службы поспособствовали гибели польского офицера. Глава МИД Польши говорит, что это не останется без ответа.
Последние санкции в отношении России
- Совет ЕС одобрил последний 14-тый санкционный пакет в отношении России, который содержит ограничения по транзиту российского газа через европейские порты.
- В общем последние санкции направлены оказать давление на экономику, энергетику и ограничения обхода Кремлем действующих санкций.
- Евросоюз планирует работу над 15 пакетом санкций и обсуждает списки субъектов, находящихся под санкциями.