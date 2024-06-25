Польша требует усилить санкции против Беларуси

Сикорский приветствовал решение Совета ЕС ввести 14-й пакет санкций против России. Впрочем, по его мнению, ограничения должны действовать и против Беларуси.

Читайте также В ЕС разработали план как обойти вето Венгрии по оружию для Украины, – Жозеп Боррель

Мы должны добиться выравнивания санкций между Россией и Беларусью, потому что, к сожалению, большая часть контрабанды, обход санкций, наложенных на Россию, осуществляется через Беларусь,

– сказал Сикорский.

Министр добавил, что со стороны Беларуси Польша фиксирует гибридную атаку на свою границу и на грузовые переходы. Также Сикорский напомнил, что белорусские службы поспособствовали гибели польского офицера. Глава МИД Польши говорит, что это не останется без ответа.

Последние санкции в отношении России