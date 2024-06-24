О каком плане ЕС идет речь

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных активов России. Именно поэтому она не должна быть частью решения об использовании этих денег.

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В то же время Боррель отметил, что такой обходной путь довольно сложный, но он работает.

Напоминаем! Недавно лидеры стран G7 согласовали выделить Украине доходы от замороженных российских активов. Средства будут поступать в виде безвозвратных кредитов от других государств. Эти кредиты, свою очередь, не будут возвращаться Украиной, а будущими поступлениями от российских активов.

Кроме того, обход вето Венгрии может устранить препятствие по привлечению кредита в размере 50 миллиардов долларов для Украины до декабря.

Венгрия продолжает блокировать остальные решения

Несмотря на это Венгрия также блокирует 7 решения по вооружению для Киева на 6,6 миллиарда евро.

США и другие партнеры обеспокоены таким поведением Будапешта – страна может заблокировать решение Евросоюза о сохранении российских активов в замороженном состоянии на неопределенный срок.

Блокирование Венгрии уже вызвали значительные задержки в переговорах по кредиту в 50 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Многие чиновники считают, что юридический обход вето будет достаточным, чтобы гарантировать выплату кредита.