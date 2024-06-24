Про який план ЄС йдеться

Зі слів голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів Росії. Саме тому вона не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей.

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Водночас Боррель зауважив, що такий обхідний шлях доволі складний, але він працює.

Нагадуємо! Нещодавно лідери країн G7 погодили виділити Україні прибутки від заморожених російських активів. Кошти надходитимуть у вигляді безповоротних кредитів від інших держав. Ці кредити, своєю чергою, не повертатимуться Україною, а майбутніми надходженнями від російських активів.

Крім того, обхід вето Угорщини може усунути перешкоду стосовно залучення кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для України до грудня.

Угорщина продовжує блокувати решту рішень

Попри це Угорщина також блокує 7 рішення щодо озброєння для Києва на 6,6 мільярда євро.

США та інші партнери стурбовані такою поведінкою Будапешта – країна може заблокувати рішення Євросоюзу про збереження російських активів у замороженому стані на невизначений термін.

Блокування Угорщини вже спричинили значні затримки в переговорах щодо кредиту в 50 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Чимало чиновників вважають, що юридичний обхід вето буде достатнім, щоб гарантувати виплату кредиту.