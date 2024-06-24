Як постраждає Росія від нових санкцій
Нові обмеження у 14 пакеті санкцій спрямовані на важливі сектори російської економіки: енергетика, фінанси та торгівля. Крім того, заходи ускладнюватимуть обхід санкцій Євросоюзу.
Читайте також Перший транш від російських активів: скільки отримає Україна
Як повідомляють в Раді ЄС, санкції у 14 пакеті забороняють послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою перевалки в треті країни.
- Крім цього, Євросоюз забороняє нові інвестиції та надання товарів, технологій та послуг для завершення споруджуваних проєктів ЗПГ для таких заводів із виробництва, як Arctic LNG 2 та Murmansk LNG.
- Також вводяться обмеження на імпорт російського зрідженого природного газу через термінали ЄС, які не підключені до системи природного газу.
- Відомо, що за 4 місяці 2024 року енергетичні доходи до бюджету, за розрахунками міністерства фінансів Росії, сягнули 4,1 трильйона рублів.
- Це на понад 80% більше порівняно з аналогічним періоди у 2023 році.
Які ще обмеження ввели
Крім сектору енергетики, постраждає ще й сектор фінансів, адже організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до SPFS – спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.
Також операторам з Європи заборонено здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії.
Водночас вперше був прийняті заходи щодо транспорту. Обмеження ввели на конкретні судна:
- ті, які беруть участь у війні Росії проти України,
- ті, які підпадають під заборону на доступ до портів й заборону на надання послуг.