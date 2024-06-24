Як постраждає Росія від нових санкцій

Нові обмеження у 14 пакеті санкцій спрямовані на важливі сектори російської економіки: енергетика, фінанси та торгівля. Крім того, заходи ускладнюватимуть обхід санкцій Євросоюзу.

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Як повідомляють в Раді ЄС, санкції у 14 пакеті забороняють послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою перевалки в треті країни.

Крім цього, Євросоюз забороняє нові інвестиції та надання товарів, технологій та послуг для завершення споруджуваних проєктів ЗПГ для таких заводів із виробництва, як Arctic LNG 2 та Murmansk LNG.

Також вводяться обмеження на імпорт російського зрідженого природного газу через термінали ЄС, які не підключені до системи природного газу.

Зауважте! Це було зроблено для того, щоб зменшити значні доходи, які Росія отримує від продажу та транспортування газу.

Відомо, що за 4 місяці 2024 року енергетичні доходи до бюджету, за розрахунками міністерства фінансів Росії, сягнули 4,1 трильйона рублів.

Це на понад 80% більше порівняно з аналогічним періоди у 2023 році.

Які ще обмеження ввели

Крім сектору енергетики, постраждає ще й сектор фінансів, адже організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до SPFS – спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

Також операторам з Європи заборонено здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії.

Водночас вперше був прийняті заходи щодо транспорту. Обмеження ввели на конкретні судна:

ті, які беруть участь у війні Росії проти України,

ті, які підпадають під заборону на доступ до портів й заборону на надання послуг.

Зауважте! Судна можуть бути призначені з різних причин – транспортування військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна та підтримка розвитку енергетичного сектору Росії тощо.