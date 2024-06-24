Який розмір першого траншу

Таким чином, вже сьогодні, 24 червня, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель має оголосити про перший транш прибутку від російських активів Україні на зустрічі глав МЗС ЄС в Люксембурзі.

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Розмір першого траншу складатиме – 1,4 мільярда євро. За даними Politico, Україна отримає кошти через Німеччину, Данію та Чехію. Країни здійснять закупівлі, необхідні для Києва.

Що відомо про заморожені російські активи

Зараз загальний обсяг конфіскованих російських активів оцінюється у 280 – 300 мільярдів доларів. Майбутні прибутки саме з них використають на користь України.