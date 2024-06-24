Какой размер первого транша

Таким образом, уже сегодня, 24 июня, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель должен объявить о первом транше прибыли от российских активов Украине на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.

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Размер первого транша будет составлять – 1,4 миллиарда евро. По данным Politico, Украина получит средства через Германию, Данию и Чехию. Страны осуществят закупки, необходимые для Киева.

Что известно о замороженных российских активах

Сейчас общий объем конфискованных российских активов оценивается в 280 – 300 миллиардов долларов. Будущие доходы именно с них используют в пользу Украины.