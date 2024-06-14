Как считали ущерб, нанесенный Украине Россией

Россия нанесла прямой ущерб Украине на 152 миллиарда долларов. Жилье назвали одной из наиболее пострадавших

отраслей. Что неудивительно, ведь агрессор постоянно уничтожает дома украинцев своими обстрелами. 10% жилого фонда повреждено или уничтожено - так в мире оценили потери Украины.

Какие отрасли понесли наибольший ущерб:

жилье;

транспорт;

торговля;

промышленность;

энергетика;

сельское хозяйство.

То есть этот перечень значительный и охватывает многие ключевые сферы экономики.