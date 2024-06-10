Российская сторона говорит, что будет изымать европейские средства, если будут изыматься российские. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что именно поэтому на уровне G7 говорится только о доходах от конфискованных активов страны-агрессора.

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Нужно политическое решение

Что касается самих активов россиян, то даже в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности везде прописано, что средства будут обездвижены до момента пока Россия не выплатит все компенсации за те убытки, которые нанесла Украине во время войны.

Поэтому форматы работы с этими средствами понятны, так же как и суммы, которые могут передать нашему государству. В мае 2024 года состоялся саммит руководителей Минфина и Центробанков участников "Большой семерки". Там уже разрабатывали технический выход из ситуации. Теперь остается ждать политического решения.

В середине июня ждем решения, которое позволит привлечь доходы от замороженных активов на нужды Украины,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Сейчас остается вопросом, куда направлять эти средства. Вспоминаем, что в ЕС говорили, что 90% суммы должны идти для военных нужд и 10% для проектов по восстановлению. Однако многие не поддерживают такое распределение, другая часть политиков вообще не хочет использовать доходы от активов для военных целей, а только для восстановления.

"Продолжается концептуальная дискуссия. Думаю, придут к общему решению, но вполне очевидно, что этот вопрос надо решать немедленно. Ведь западные налогоплательщики не могут постоянно выделять миллиарды долларов для Украины. За это должна наконец начать платить Россия", – подчеркнул политолог.

Поэтому Европе стоит принять политическое решение, потому что дальнейшие промедления – это лишь умиротворение агрессора в финансовом измерении.

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