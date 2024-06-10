О чем говорили президенты США и Франции

Во время встречи два лидера обсуждали вопросы, связанные с Украиной, и важность продолжения поддержки украинского народа.

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Среди достигнутых договоренностей – поддержка передачи прибыли от замороженных российских активов Украине.

Кроме того, обоих лидеров беспокоит "безответственная ядерная риторика России и игнорирование режимов контроля над вооружениями", которые они назвали неприемлемыми.

Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, базирующегося на принципах международного права, и будут продолжать сотрудничать с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи, чтобы позволить Украине полностью реализовать свое право на самооборону, как указано в статье 51 Устава ООН,

– говорится в заявлении Белого дома.

Усиление поддержки Украины

Байден и Макрон сошлись на том, что поддержку Украины необходимо усиливать, поскольку на карту поставлена евроатлантическая безопасность в целом. Лидеры США и Франции решили активизировать работу "артиллерийской коалиции" для поддержки украинского войска как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Они также объявили о поддержке передачи прибыли от российских активов на Западе на нужды Украины.

Франция и Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости развеять любое ложное представление о том, что время на стороне России. Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках Европейского Союза и Большой семерки, направленные на направление чрезвычайных доходов от обездвиженных российских суверенных активов в пользу Украины,

– добавляют в заявлении.

К слову! Байден и Макрон выразили обеспокоенность тем, что Россия получает вооружение от Ирана и Северной Кореи, а также сотрудничает с Китаем и несколькими другими странами, которые поставляют России материалы и компоненты двойного назначения для военной промышленности.