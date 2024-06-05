Кредит для Украины
Это предложение США изложили в документе ЕС для обсуждения. Соответственно, Штаты требуют от ЕС продлить до окончания войны санкции против российских госактивов.
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Однако такие изменения требуют единогласной поддержки стран-участниц ЕС, в том числе и Венгрии, которая охраняет интересы Путина.
Соединенные Штаты решительно настроены заключить соглашение до саммита "Большой семерки" в Италии, который состоится на следующей неделе. Ожидается, что стратегия финансирования с использованием средств из замороженных активов станет ключевым компонентом помощи Украине.
Как потенциальное решение для поддержки Украины в США рассматривают возможность предоставления кредита в сотрудничестве с другими странами "Большой семерки". Сумма займа будет соответствовать оценочной "прибыли", полученной от замороженных российских активов на общую сумму в сотни миллиардов долларов, хранящихся в странах Запада. Дипломаты предполагают, что эта инициатива может привести к привлечению около 50 миллиардов долларов.
Вашингтон рассматривает любой такой кредит как "обусловленный" тем, что ЕС выделит прибыль от активов для выплат и гарантирует, что "активы российских центральных банков останутся обездвиженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине".
Кто больше всего предоставил денег Украине за два года войны
- Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов;
- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.