Кредит для Украины

Это предложение США изложили в документе ЕС для обсуждения. Соответственно, Штаты требуют от ЕС продлить до окончания войны санкции против российских госактивов.

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Напомним! Сейчас санкции против российских госактивов автоматически отменяют каждые полгода при отсутствии единогласного решения.

Однако такие изменения требуют единогласной поддержки стран-участниц ЕС, в том числе и Венгрии, которая охраняет интересы Путина.

Соединенные Штаты решительно настроены заключить соглашение до саммита "Большой семерки" в Италии, который состоится на следующей неделе. Ожидается, что стратегия финансирования с использованием средств из замороженных активов станет ключевым компонентом помощи Украине.

Как потенциальное решение для поддержки Украины в США рассматривают возможность предоставления кредита в сотрудничестве с другими странами "Большой семерки". Сумма займа будет соответствовать оценочной "прибыли", полученной от замороженных российских активов на общую сумму в сотни миллиардов долларов, хранящихся в странах Запада. Дипломаты предполагают, что эта инициатива может привести к привлечению около 50 миллиардов долларов.

Заметьте! Такие детали кредита, как срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника – еще не известны.

Вашингтон рассматривает любой такой кредит как "обусловленный" тем, что ЕС выделит прибыль от активов для выплат и гарантирует, что "активы российских центральных банков останутся обездвиженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине".

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