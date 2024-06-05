Кредит для України
Цю пропозицію США виклали в документі ЄС для обговорення. Відповідно, Штати вимагають від ЄС продовжити до закінчення війни санкції проти російських держактивів.
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Проте такі зміни потребують одноголосної підтримки країн-учасниць ЄС, в тому числі й Угорщини, яка охороняє інтереси Путіна.
Сполучені Штати рішуче налаштовані укласти угоду до саміту "Великої сімки" в Італії, який відбудеться наступного тижня. Очікується, що стратегія фінансування з використанням коштів із заморожених активів стане ключовим компонентом допомоги Україні.
Як потенційне рішення для підтримки України у США розглядають можливість надання кредиту у співпраці з іншими країнами "Великої сімки". Сума позики відповідатиме оціночному "прибутку", отриманому від заморожених російських активів на загальну суму в сотні мільярдів доларів, що зберігаються в країнах Заходу. Дипломати припускають, що ця ініціатива може призвести до залучення близько 50 мільярдів доларів.
Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як "обумовлений" тим, що ЄС виділить прибуток від активів для виплат і гарантує, що "активи російських центральних банків залишаться знерухомленими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".
Хто найбільше надав грошей Україні за два роки війни
- Євросоюз – 27,491 мільярда доларів;
- США – 22,93 мільярда доларів;
- МВФ – 7,168 мільярда доларів;
- Японія – 4,207 мільярда доларів;
- Канада – 3,646 мільярда доларів;
- Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
- Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
- Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
- Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.