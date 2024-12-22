Насамперед дипломати повинні посилити позиції України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його виступ до Дня працівників дипломатичної служби.

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Яке завдання поставив Зеленський

Український лідер нагадав дипломатам, що у 2025 році у США буде нова адміністрація президента, відбудуться вибори у Польщі та Німеччині. Окрему увагу він звернув на Близький Схід, регіон Затоки, Північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, а також країни Азії.

За його словами, наразі безліч напрямків міжнародних відносин функціонує у світі, з яких Україна насамперед має відчути реальний та конкретний результат. І саме у цьому, на думку президента, полягає робота українських дипломатів станом на сьогодні та наступний рік.

Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так, хто працює не просто на втому в кінці робочого дня, чи на вдячність безпосередньо керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України,

– заявив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що не менш важливим, хоч і окремим напрямком роботи дипломатів, є Європейський Союз та НАТО, зокрема питання членства нашої держави у них. Ще однією пріоритетною ціллю залишається робота стосовно заморожування та конфіскації активів Росії.

Нагадаємо, днями президент підписав укази про кадрові зміни серед українських послів. Було звільнено Сергія Кислицю, Павла Рябікіна, Андрія Тарана, Сергія Корсунського, Петра Бешту. Тож з'явилися нові посли України у Китаї, Литві, Угорщині та низці держав.