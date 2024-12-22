Прежде всего дипломаты должны усилить позиции Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его выступление ко Дню работников дипломатической службы.

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Какую задачу поставил Зеленский

Украинский лидер напомнил дипломатам, что в 2025 году в США будет новая администрация президента, состоятся выборы в Польше и Германии. Особое внимание он обратил на Ближний Восток, регион Залива, Северную Африку, Сахель, Латинскую Америку, Индию, а также страны Азии.

По его словам, сейчас множество направлений международных отношений функционирует в мире, из которых Украина прежде всего должна почувствовать реальный и конкретный результат. И именно в этом, по мнению президента, заключается работа украинских дипломатов по состоянию на сегодня и следующий год.

Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятными так, чтобы Украина имела необходимый результат. Я благодарю всех тех, кто работает именно так, кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня, или на благодарность непосредственно руководителя, не с 9-ти до 18-ти часов, а на результат для Украины,

– заявил он.

Владимир Зеленский также отметил, что не менее важным, хоть и отдельным направлением работы дипломатов, является Европейский Союз и НАТО, в частности вопрос членства нашего государства в них. Еще одной приоритетной целью остается работа по замораживанию и конфискации активов России.

Напомним, на днях президент подписал указы о кадровых изменениях среди украинских послов. Был уволен Сергей Кислица, Павел Рябикин, Андрей Таран, Сергей Корсунский, Петр Бешта. Поэтому появились новые послы Украины в Китае, Литве, Венгрии и ряде государств.