Президент Украины принял решение о снятии Сергея Кислицы с должности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Зеленского.

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Другие важные назначения

Также известно и о других кадровых перестановках. В частности, Евгению Филипенко также сняли с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Вместо Кислицы и Филипенко назначили других. Известно, что вместо Сергея Кислицы представителем Украины в ООН станет Андрей Мельник. Он также известен своими резкими ответами на неоднозначные заявления.

Филипенко заменит Евгений Цымбалюк.

Также ранее Зеленский назначил новых послов, в частности Наримана Джеляла в Турцию, Алену Гетьманчук в НАТО, Андрея Мельника в ООН.

По словам президента, он вместе с дипломатической командой утвердил перечень новых украинских послов. Кадровых изменений – более 30.