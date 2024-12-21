Президент України ухвалив рішення про зняття Сергія Кислиці із посади. Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідний указ Зеленського.

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Інші важливі призначення

Також відомо і про інші кадрові перестановки. Зокрема, Євгенію Філіпенко також зняли із посади постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Замість Кислиці та Філіпенко призначили інших. Відомо, що замість Сергія Кислиці представником України в ООН стане Андрій Мельник. Він також відомий своїми різкими відповідями на неоднозначні заяви.

Філіпенко замінить Євгеній Цимбалюк.

Також раніше Зеленський призначив нових послів, зокрема Нарімана Джеляла в Туреччину, Альону Гетьманчук у НАТО, Андрія Мельника в ООН.

За словами президента, він разом із дипломатичною командою затвердив перелік нових українських послів. Кадрових змін – понад 30.