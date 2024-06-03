Китайські банки в Росії
Лідери двох країн обговорили можливість виділити один або більше банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості.
Читайте також 50 мільйонів тонн вантажу: український морський коридор продовжує працювати
З великою ймовірністю, такі фінустанови одразу потраплять під санкції США й, відповідно, будуть виключені з із широкої глобальної фінансової системи.
Проте наразі співпраці між Китаєм та Росією у такому форматі залишається не такою розвиненою, як цього б хотілося останній.
Які банки присутні в Росії
Серед китайських банків, які працюють в Росії є:
- "Банк оф Чайна" – належить найбільшим фінансовим групам КНР — Bank of China та Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- "АйСіБіСі банк" – належить Bank of China та Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- "Чайна констракшн банк" – належить China Construction Bank;
- "Чайнасільгоспбанк" – належить Agricultural Bank of China.
Торік активи "Банку оф Чайна" зросли на 28%, "АйСіБіСі" на 76%, "Чайна констракшн" на 3%, а "Чайнасільгоспбанк" – на 12,5%.