Китайські банки в Росії

Лідери двох країн обговорили можливість виділити один або більше банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості.

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З великою ймовірністю, такі фінустанови одразу потраплять під санкції США й, відповідно, будуть виключені з із широкої глобальної фінансової системи.

Проте наразі співпраці між Китаєм та Росією у такому форматі залишається не такою розвиненою, як цього б хотілося останній.

Нагадаємо! У 2023 році китайські банки сильно сповільнили зростання активів у Росії. Нині там працює мінімум чотири банки з китайським капіталом.

Які банки присутні в Росії

Серед китайських банків, які працюють в Росії є:

"Банк оф Чайна" – належить найбільшим фінансовим групам КНР — Bank of China та Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);

"АйСіБіСі банк" – належить Bank of China та Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);

"Чайна констракшн банк" – належить China Construction Bank;

"Чайнасільгоспбанк" – належить Agricultural Bank of China.

Торік активи "Банку оф Чайна" зросли на 28%, "АйСіБіСі" на 76%, "Чайна констракшн" на 3%, а "Чайнасільгоспбанк" – на 12,5%.