Дуда виступив, аби ЄС нарешті передали Україні російські активи, на що емоційно відреагував Олаф Шольц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Через що посварилися Дуда та Шольц

Зустріч відбулася у середу ввечері в резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі.

Обговорюючи шляхи подальшої підтримки України, Дуда закликав ЄС конфіскувати заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро і використати їх на допомогу Києву. Цю ініціативу давно підтримують США та Велика Британія, але такі країни, як Німеччина, Франція та Італія, виступають проти.

Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!

– емоційно заявив Шольц, звертаючись до Дуди, чим здивував інших лідерів, розповіли три джерела Financial Times.

Довідка: Польща справді не використовує євро і дотримується національної валюти – злотого.

Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу заблокували значні активи, переважно у вигляді цінних паперів і валютних депозитів. Загальна сума заморожених активів, що належать російському Центробанку, державним установам та підсанкційним фізичним особам, сягає приблизно 300 мільярдів доларів. Більшість цих коштів розміщено в країнах ЄС.

Заморожені активи Росії продовжують їй належати, але ЄС блокує їх використання, відтак вони лише залишаються на рахунку.

Нагадаємо, країни G7 погодилися передати Україні 50 мільярдів доларів, отриманих з російських активів. Варто зазначити, що це не самі російські активи, а відсотки, зароблені з них. Україна ж закликає передати безпосередньо самі активи у повній сумі. Це може знизити фінансове навантаження з ЄС і значно збільшити фінансування України. Заморожені російські активи також можуть спрямувати на післявоєнне відновлення замість репарацій, оскільки перспектива того, що Росія їх платитиме, залишається невизначеною.