Про це розповідає 24 Канал з посиланням Financial Times. На кону – суверенітет Києва та довгострокова безпека всього континенту.

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Вирішальні дні для України

Трамп раніше заявляв, що здатен завершити війну в Україні за "один день" після своєї інавгурації 20 січня. Однак його передвиборча риторика викликає занепокоєння: є ризик, що Білий дім може змусити Київ погодитися на мирну угоду, вигідну Москві, або навіть скоротити підтримку України.

Європейські лідери наголошують: жодне рішення не повинно ухвалюватися "через голови" українців. Водночас Європа нині не має достатньо впливу для формування переговорного процесу. Політичні проблеми у Франції, Німеччині та економічний тиск у ЄС послаблюють її позиції.

Попри це, більшість країн ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, залишаються відданими підтримці України. Президент Франції Еммануель Макрон і міністр оборони Естонії закликають Європу брати більше відповідальності за безпеку регіону.

Україна та Європа готуються до змін

FT також зазначає, що призначений Трампом спецпредставник з питань України Кіт Келлог схвалив використання американської далекобійної зброї для стримування Росії. Це може стати важелем у переговорах з Москвою.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, підтримка України з боку США, ймовірно, залишиться.

Ми бачимо поступову еволюцію у бік більш серйозної політики щодо України,

– наголосив він.

До слова, раніше команда Трампа вже запевнила європейських партнерів у продовженні військової допомоги Києву, включно з постачанням американської зброї.