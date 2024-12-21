Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що Владімір Путін, поки у нього є певні просування на лінії зіткнення, вважає, що має шанси на перемогу. Він зауважив, що темпи з якими росіяни захоплюють українські території можна порівняти з темпами та методами Першої світової війни.

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Чи може Трамп швидко закінчити війну

Юрій Богданов підкреслив, щоб були шанси завершити війну на території України мають бути три компоненти. Перше – бажання у Путіна укладати перемир'я на тому етапі війни, який є зараз.

Потрібні сильні аргументи, які переконають диктатора, що завершення війни його від чогось врятує,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Друге – бажання України та Європи укладати невигідну угоду.

Третє – спроможність Трампа та його команди натиснути на сторони конфлікту, щоб вони уклали якусь угоду або ж щось прогарантувати.

У випадку з Україною це гарантії, а з Росією – тиск. Чи є у нього такі інструменти? Я не знаю. Але він міг би погрожувати Росії наданням Україні необмеженої кількості снарядів та зброї, а нам гарантувати розміщення іноземних військ. Це сприймається поки як єдина довгострокова гарантія безпеки,

– підкреслив Юрій Богданов.

Він вважає, що будь-яка передвиборча кампанія та обіцянки не завжди збігаються із майбутніми діями політиків. Це пов'язано з усвідомленням реальності та складності розв'язання певних проблем.

"У Трампа немає чарівної палички, щоб припинити війну. Треба дивитись, яка складатиметься конфігурація у січні – лютому 2025 року. Трамп та його команда намацуватимуть оновлені позиції, щоб вийти із якимись пропозиціями до Володимира Зеленського та Путіна", – припустив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

До слова, The Washington Post наголошує, що Трамп прагне стати глобальним миротворцем, уклавши мирну угоду щодо України. Путін хоче скористатися цим, щоб закріпити вплив Росії в регіоні. Він, ймовірно, розраховує на переговори, що послаблять НАТО та забезпечать Кремлю контроль над Україною, але аналітики сумніваються в реальності цього.