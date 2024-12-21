Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин, пока у него есть определенные продвижения на линии соприкосновения, считает, что имеет шансы на победу. Он отметил, что темпы с которыми россияне захватывают украинские территории можно сравнить с темпами и методами Первой мировой войны.

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Может ли Трамп быстро закончить войну

Юрий Богданов подчеркнул, чтобы были шансы завершить войну на территории Украины должны быть три компонента. Первое – желание у Путина заключать перемирие на том этапе войны, который есть сейчас.

Нужны сильные аргументы, которые убедят диктатора, что завершение войны его от чего-то спасет,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Второе – желание Украины и Европы заключать невыгодное соглашение.

Третье – способность Трампа и его команды надавить на стороны конфликта, чтобы они заключили какое-то соглашение или что-то прогарантировать.

В случае с Украиной это гарантии, а с Россией – давление. Есть ли у него такие инструменты? Я не знаю. Но он мог бы угрожать России предоставлением Украине неограниченного количества снарядов и оружия, а нам гарантировать размещение иностранных войск. Это воспринимается пока как единственная долгосрочная гарантия безопасности,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Он считает, что любая предвыборная кампания и обещания не всегда совпадают с будущими действиями политиков. Это связано с осознанием реальности и сложности решения определенных проблем.

"У Трампа нет волшебной палочки, чтобы прекратить войну. Надо смотреть, какая будет складываться конфигурация в январе – феврале 2025 года. Трамп и его команда будут нащупывать обновленные позиции, чтобы выйти с какими-то предложениями к Владимиру Зеленскому и Путину", – предположил специалист по стратегическим коммуникациям.

К слову, The Washington Post отмечает, что Трамп стремится стать глобальным миротворцем, заключив мирное соглашение по Украине. Путин хочет воспользоваться этим, чтобы закрепить влияние России в регионе. Он, вероятно, рассчитывает на переговоры, что ослабят НАТО и обеспечат Кремлю контроль над Украиной, но аналитики сомневаются в реальности этого.