Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. В МИД Украины готовят визит Кита Кэллога, спецпосланника Трампа.

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Трамп изменил мнение о помощи Украине: что повлияло

Слова, которые привело СМИ, не были собственно заявлениями Трампа. Ближайшие помощники по внешней политике поделились намерениями республиканца во время общения с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Трамп теперь намерен продолжить военные поставки США в Киев после инаугурации. Ранее и Украина, и Европа опасались, что новая власть США прекратит помощь.

Впрочем, как и до того, Трамп убежден: Украина никогда не должна быть членом НАТО. Будущий лидер США хочет немедленно прекратить войну России против Украины и считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечит результат "мир через силу".

Интересно! Похожая риторика была у Владимира Зеленского. В последнее время он постоянно подчеркивает это. "Усиление позиций – это ключ к обеспечению мира. Российских агрессоров можно сдержать и заставить принять мир только через силу. И такой мир благодаря силе вполне достижим", – говорится в одном из сообщений президента.

Таким образом, Трамп как бы пошел навстречу уговорам европейских союзников не отказываться от помощи Киеву. Но он выдвинул определенное условие: НАТО должно увеличить расходы на оборону. Они должны составлять 5%.

Трамп требует у стран НАТО тратить 5% на оборону

Следует сказать, что цифра в 5% фигурирует достаточно давно. Еще в предыдущую каденцию Трамп требовал, чтобы "Европа тоже платила". США тратят на оборону около 3,4% ВВП. А европейские страны – значительно меньше. По закону, страны-члены должны тратить не менее 2%, но это требование до сих пор не выполняют.

Недавно в НАТО назвали краткосрочное обязательство тратить на оборону 2,5%. К 2023 году эту цифру планируют дотянуть до 3%.

Многие государства боятся, что такие обязательства лягут бременем на бюджет, и не спешат повышать расходы. Сейчас 2% тратят только 23 из 32 государств – членов Альянса.

Собеседники Трампа говорят: он может согласиться на компромиссные 3,5%.