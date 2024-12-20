Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого.
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Когда Кит Келлог прибудет в Украину
Министерство иностранных дел привлечено к подготовке визита спецпредставителя Кита Келлога в Украину.
Предварительно определена дата этого визита. Называть ее не буду из соображений безопасности,
– сказал Георгий Тихий.
Спикер отметил, Украина будет рада принимать спецпредставителя Трампа, пообщаться и донести свою точку зрения.
"Прежде всего донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения нового командой путей к достижению справедливого мира", – подчеркнул Тихий.
Заметим, накануне, во время пресс-конференции в Брюсселе, Владимир Зеленский подтвердил информацию о предстоящем визите спецпредставителя Кита Келлога в Украину. Президент отметил, что он состоится в январе.