Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

Радимо прочитати Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і з яким планом їде в Україну

Коли Кіт Келлог прибуде в Україну

Міністерство закордонних справ залучене до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України.

Попередньо визначена дата цього візиту. Називати її не буду з безпекових міркувань,

– сказав Георгій Тихий.

Речник зауважив, Україна буде рада приймати спецпредставника Трампа, поспілкуватися й донести свою точку зору.

"Насамперед донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення нового командою шляхів до досягнення справедливого миру", – підкреслив Тихий.

Зауважимо, напередодні, під час пресконференції у Брюсселі, Володимир Зеленський підтвердив інформацію про майбутній візит спецпредставника Кіта Келлога до України. Президент зазначив, що він відбудеться у січні.