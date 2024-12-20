Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.
Радимо прочитати Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і з яким планом їде в Україну
Коли Кіт Келлог прибуде в Україну
Міністерство закордонних справ залучене до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України.
Попередньо визначена дата цього візиту. Називати її не буду з безпекових міркувань,
– сказав Георгій Тихий.
Речник зауважив, Україна буде рада приймати спецпредставника Трампа, поспілкуватися й донести свою точку зору.
"Насамперед донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення нового командою шляхів до досягнення справедливого миру", – підкреслив Тихий.
Зауважимо, напередодні, під час пресконференції у Брюсселі, Володимир Зеленський підтвердив інформацію про майбутній візит спецпредставника Кіта Келлога до України. Президент зазначив, що він відбудеться у січні.