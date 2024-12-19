Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Водночас Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності Владіміра Путіна до завершення війни.

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Коли Келлог відвідає Україну

Коментуючи інформацію ЗМІ про можливий візит Келлога до України, Зеленський заявив, що він точно відбудеться.

Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі,

– зазначив Зеленський.

Зауважимо, що Келлог приїде до України ще до офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента США, а отже, і до свого офіційного призначення спецпредставником.

Разом із тим Зеленський висловив сумніви щодо успішності місії Келлога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", – сказав він.

Нагадаємо, що за словами Келлога, Україна та Росія готові до мирних переговорів. Майбутній спецпредставник висловив віру у те, що саме Трамп хможе завершити війну.