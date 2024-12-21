Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. На кону – суверенитет Киева и долгосрочная безопасность всего континента.

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Решающие дни для Украины

Трамп ранее заявлял, что способен завершить войну в Украине за "один день" после своей инаугурации 20 января. Однако его предвыборная риторика вызывает беспокойство: есть риск, что Белый дом может заставить Киев согласиться на мирное соглашение, выгодное Москве, или даже сократить поддержку Украины.

Европейские лидеры отмечают: ни одно решение не должно приниматься "через головы" украинцев. В то же время Европа сейчас не имеет достаточно влияния для формирования переговорного процесса. Политические проблемы во Франции, Германии и экономическое давление в ЕС ослабляют ее позиции.

Несмотря на это, большинство стран ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, остаются преданными поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Эстонии призывают Европу брать больше ответственности за безопасность региона.

Украина и Европа готовятся к изменениям

FT также отмечает, что назначенный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог одобрил использование американского дальнобойного оружия для сдерживания России. Это может стать рычагом в переговорах с Москвой.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко, поддержка Украины со стороны США, вероятно, останется.

Мы видим постепенную эволюцию в сторону более серьезной политики в отношении Украины,

– подчеркнул он.

К слову, ранее команда Трампа уже заверила европейских партнеров в продолжении военной помощи Киеву, включая поставки американского оружия.