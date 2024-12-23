Чи зростуть зарплати в українців

У Держбюджеті-2025 визначено розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які почнуть діяти з 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

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Отже, протягом 2025 року мінімальна зарплата становитиме:

у місячному розмірі : 8 000 гривень (з 1 січня і на весь рік);

: 8 000 гривень (з 1 січня і на весь рік); у погодинному розмірі: 48 гривень (з 1 січня і на весь рік).

Важливо! У грудні 2024 року мінімальна зарплата вже була на цьому рівні. Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2025 року також залишиться незмінним й становитиме 3 028 гривень.

Втім, уряд очікує, що середня зарплата українців таки зросте. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Прогнозується, що в номінальному вираженні вона збільшиться до 24 389 гривень, а в реальному – на 8,1% порівняно з попереднім роком.

Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати й залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів,

– наголосили в пояснювальній записці до проєкту закону.

Отже, протягом року середня заробітна плата українців збільшиться на 10,5%. Однак інфляція очікується на рівні близько 9,5%, що означає, що реальний розмір зарплат, з урахуванням зростання цін, зросте лише на 1%.

Цікаво! Порівняно з II кварталом 2023 року, середньомісячна заробітна плата за II квартал 2024 року зросла на 22,1% і склала 20 964 гривні.

Пенсійна реформа 2025 року

Основний елемент пенсійної реформи у 2025 році перехід на накопичувальну систему з обов'язковими внесками громадян на особисті рахунки. ЇЇ старт планується з липня 2025 року.

Важливо! Нова система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, а інші – зможуть приєднатися добровільно.

Ця реформа обумовлена такими факторами:

зменшенням чисельності населення,

старінням нації,

зниженням народжуваності,

скороченням кількості працездатних громадян.

Згідно з новою системою, пенсія покриватиме 40% від заробітної плати за умови повного страхового стажу, що майже вдвічі більше за нинішній рівень. Кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане очевидною через 20 – 30 років.



Від чого залежатиме розмір виплат Розмір пенсійних виплат буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи, Розмір пенсійних виплат буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи, пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За середню зарплату пенсіонер отримає 10 балів, тоді як ті, хто має вищі доходи, отримуватимуть більше балів. Ці бали щорічно переводитимуться в пенсійні виплати на основі актуальної середньої заробітної плати в країні.

Хто втратить доплати до пенсії

Разом з цим, Кабінет Міністрів України планує провести реформу, яка призведе до втрати доплат для деяких пенсіонерів, а деякі взагалі можуть залишитися без виплат.

Зокрема, передбачається скорочення розмірів для:

Спецпенсій, які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів та судової системи. Вони значно перевищують цю суму й можуть досягати 100 тисяч гривень і більше на місяць. З 2025 року вони не повинні будуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! На сьогодні цей мінімум становить 2 361 гривню, й залишиться таким у 2025 році. Тож максимальна сума спецпенсії не може перевищувати 23 610 гривень.

"Чорнобильських" доплат . Річ у тім, що деякі пенсіонери спеціально прописуються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там, щоб отримувати доплату до пенсії у розмірі 2 361 гривня. З 2025 року ці доплати надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

. Річ у тім, що деякі пенсіонери спеціально прописуються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там, щоб отримувати доплату до пенсії у розмірі 2 361 гривня. З 2025 року ці доплати надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. А також пенсіонерів – ВПО. Це зумовлено необхідністю підтвердження факту того, що відповідна особа досі є живою та отримує пенсію самостійно.

Що буде із соцвиплатами у 2025 році

На підтримку малозабезпечених сімей у 2025 році планується виділити 19,7 мільярда гривень. Ці кошти мають забезпечити соціальний захист найбільш вразливих родин, які перебувають у скрутному становищі.

Зверніть увагу! За ініціативою Міністерства соціальної політики передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для нарахування допомоги малозабезпеченим сім’ям. Зокрема, для працездатних осіб цей показник зросте з 55% до 60%, а для дітей – зі 140% до 145%.

Серед іншого, передбачено продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розмір цієї допомоги залишиться незмінним:

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень – для інших категорій.

На виплату житлових субсидій та пільг передбачено 42,3 мільярда гривень, що відповідає прогнозованим витратам на ці потреби у 2024 році.

Підтримка осіб з інвалідністю

В Україні наразі проживає близько 2,8 мільйона людей з інвалідністю. У Державному бюджеті на соціальний захист таких осіб передбачено 6,7 мільярда гривень, що на 0,3 мільярда більше, ніж у 2024 році.

Тому деякі пенсіонери у 2025 році отримуватимуть виплати, що значно перевищують середній розмір пенсії по країні:

Постраждалі від аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність І групи, – їхня пенсія не може бути меншою за 8187 гривень. Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність, отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності: для III групи пенсія не менше 8025 гривень, для II групи – не менше 10 700 гривень, а для I групи – не менше 13 376 гривень. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право на пенсію, що становить 100% від грошового забезпечення для I групи, 80% – для II групи та 60% – для III групи. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть пенсію в залежності від групи інвалідності: для III групи – 8 499 гривень, для II групи – 12 395 гривень, а для I групи – 15 346 гривень.

Соцвиплати на дітей

З 2025 року держава на постійній основі надаватиме компенсацію за "Пакунок малюка" для батьків новонароджених дітей. Раніше така допомога була частиною пілотного проєкту, а тепер стане доступною постійно.

У 2025 році розмір грошової компенсації на одну дитину пропонують встановити на рівні 7 689 гривень. Державна служба у справах дітей публікуватиме на своєму сайті перелік банків, з якими укладено договір про взаємодію.

Крім того, до програми приєднаються нові банки, через які можна буде отримати кошти. Раніше ці виплати здійснювались лише через "Приватбанк". Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, опублікованому на сайті Федерації профспілок України.