Як рахували збитки, завдані Україні Росією

Росія завдала прямої шкоди Україні на 152 мільярда доларів. Житло назвали однією з найбільш постраждалих
галузей. Що не дивно, адже агресор постійно нищить будинки українців своїми обстрілами. 10% житлового фонду пошкоджено чи знищено - так у світі оцінили втрати України.

Які галузі зазнали найбільших збитків:

  • житло;
  • транспорт;
  • торгівля;
  • промисловість;
  • енергетика;
  • сільське господарство.

Тобто цей перелік значний і охоплює багато ключових сфер економіки.