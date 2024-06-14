Як рахували збитки, завдані Україні Росією
Росія завдала прямої шкоди Україні на 152 мільярда доларів. Житло назвали однією з найбільш постраждалих
галузей. Що не дивно, адже агресор постійно нищить будинки українців своїми обстрілами. 10% житлового фонду пошкоджено чи знищено - так у світі оцінили втрати України.
Які галузі зазнали найбільших збитків:
- житло;
- транспорт;
- торгівля;
- промисловість;
- енергетика;
- сільське господарство.
Тобто цей перелік значний і охоплює багато ключових сфер економіки.