Джорджія Мелоні заявила про це на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.

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50 мільярдів допомоги Україні: російські гроші повернуться проти Росії

За словами Мелоні, "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року за допомогою кредитної системи".

Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду,

– додала італійська прем'єрка.

Крім того, вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

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