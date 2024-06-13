Джорджія Мелоні заявила про це на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.
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50 мільярдів допомоги Україні: російські гроші повернуться проти Росії
За словами Мелоні, "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року за допомогою кредитної системи".
Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду,
– додала італійська прем'єрка.
Крім того, вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.
Заморожені російські активи потихеньку "розморожують"
- Після тривалих перемовин нарешті стало відомо, коли Україна отримає доходи від заморожених російських активів. Глава Єврокомісії заявила, що сума розміром у 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде доступна вже у липні.
- Крім того, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 1,9 мільярда євро надійде Україні цього місяця за програмою UkraineFacility. А 200 мільйонів євро буде направлено на невідкладний ремонт енергосистеми України.
- США може надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашено з активів країни-окупанта. Проте для цього потрібно, аби ЄС безстроково продовжив санкції проти Росії.