Джорджия Мелони заявила об этом на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.
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50 миллиардов помощи Украине: российские деньги вернутся против России
По словам Мелони, "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года с помощью кредитной системы".
Это был неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Теперь его надо будет проработать с технической точки зрения,
– добавила итальянский премьер.
Кроме того, она уточнила, что такая поддержка будет предоставляться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих активов, который со временем накапливается.
Замороженные российские активы потихоньку "размораживают"
- После длительных переговоров наконец стало известно, когда Украина получит доходы от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии заявила, что сумма размером в 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет доступна уже в июле.
- Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 1,9 миллиарда евро поступит Украине в этом месяце по программе UkraineFacility. А 200 миллионов евро будет направлено на неотложный ремонт энергосистемы Украины.
- США может предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен из активов страны-оккупанта. Однако для этого нужно, чтобы ЕС бессрочно продлил санкции против России.