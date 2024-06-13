Джорджия Мелони заявила об этом на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.

Смотрите также США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашение

50 миллиардов помощи Украине: российские деньги вернутся против России

По словам Мелони, "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года с помощью кредитной системы".

Это был неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Теперь его надо будет проработать с технической точки зрения,

– добавила итальянский премьер.

Кроме того, она уточнила, что такая поддержка будет предоставляться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих активов, который со временем накапливается.

Замороженные российские активы потихоньку "размораживают"