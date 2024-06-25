Польща вимагає посилити санкції проти Білорусі

Сікорський привітав рішення Ради ЄС запровадити 14-й пакет санкцій проти Росії. Втім, на його думку, обмеження мають діяти і проти Білорусі.

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Ми повинні домогтися вирівнювання санкцій між Росією і Білоруссю, тому що, на жаль, велика частина контрабанди, обхід санкцій, накладених на Росію, здійснюється через Білорусь,

– сказав Сікорський.

Міністр додав, що з боку Білорусі Польща фіксує гібридну атаку на свій кордон та на вантажні переходи. Також Сікорський нагадав, що білоруські служби посприяли загибелі польського офіцера. Очільник МЗС Польщі каже, що це не залишиться без відповіді.

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