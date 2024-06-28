Тим часом, як Трамп переконує, що забезпечить мир в Україні, якщо стане новим президентом США, Байден вважає, що перемога його опонента призведе до Третьої світової війни.

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Байден попередив про небезпеку

За словами очільника Сполучених Штатів, світ перебуває за крок до початку Третьої світової війни. Вона, на думку Байдена, розпочнеться, у разі обрання Трампа президентом.

Якщо ви хочете Третю світову війну, то дозвольте йому (Трампу – 24 Канал) перемогти,

– заявив Байден.

Також є ще одна умова, яка може спричинити катастрофу. Американський лідер вважає, що непоправне відбудеться, якщо Путіну дозволять захопити Київ.

Байден переконаний, що здобувши успіх в Україні, очільник Кремля не зупиниться. Він прагне відновити кордони Радянського Союзу, а тому піде далі – на інші країни Європи, членів НАТО.

Президент згадав за статтю 5 статуту Альянсу , яка зобов'язує держави – члени захищати одна одну у разі нападу. Він підкреслив , що "тоді у вас війна".

Зазначимо, що у своїй промові Трамп звинуватив Байдена у початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, той браком лідерства і виводом американських військ з Афганістану вказав на вразливість США і "розв'язав руки" Путіну. Своєю чергою Байден назвав висловлювання суперника "раніше нечуванними дурницями".